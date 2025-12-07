房市瞭望》六都11月交易量只剩1.6萬棟 市場盤整氛圍確定

六都11月「建物買賣移轉棟數」出爐，房市成交量持續下滑，沒有出現回暖，業者認為，整體市場盤整氛圍確定，在今年下半年買賣移轉狀況不理想下，整體交易量雖不至於慘如2016年，但在2017~2018間的低檔，寫下近年新低的狀況恐勢不可免，即使明年景氣展望樂觀，但房價短期漲高地區還是面臨挑戰。



六都地政局統計，11月建物買賣棟數共1.6萬棟，不僅較去年衰退，也比10月衰退，六都中，除了台南市11月較10月增加外，其餘都會區都呈現衰退情況。台北市11月1745棟，月減1%、年減12%；新北市3866棟，月減8%、年減13%；桃園市2954棟，月減9%、年減24%；台中市3511棟，月減7%、年減20%；台南市1584棟，月增4%、年減17%；高雄市2259棟，月減9%、年減30%。



今年房市交易量 急速冷凍



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，今年移轉較去年可說是進入急速冷凍模式，過去很少看到年度交易量變化這麼大，通常這都是有非市場因素的強力干預影響，經歷量能急縮後，短期交易量也未再繼續破底，房市進入盤整，展望明年市場經濟表現展望偏正向，資金面也不太會進一步緊縮，但是房價短期高漲區域，可能還是會面臨較多的挑戰。



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，在少了新屋交屋潮的挹注下，讓11月六都建物買賣移轉棟數較10月下滑6.3%。觀察六都交易情況，去年主要受惠於部分行政區預售屋完工交屋潮的挹注，以及部分賣方售屋心態開始出現轉變，願意小幅降價，所以交易量有撐，今年因銀行房貸仍相對緊縮，新屋交屋潮減退，無法提升整體交易量能。



陳金萍說，今年前11月六大都會區建物買賣移轉棟數合計為184,704棟，較去年同期年減26.1%，續創八年來最冷，也是自1999年有紀錄以來第四低量，僅高於2015年至2017年，台南市續創八年最低，台北市、新北市為近九年新低，而高雄市更是創下近十年來最低紀錄。



民眾期待降價 買氣沒回籠



大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則認為，全台房市依然受政策影響，加諸民眾期待價格修正心態，買氣難以開展。整體而言，六都仍呈現量縮格局，主因為房市仍受限貸干擾，加上央行第七波信用管制措施未有鬆綁，買氣依舊低檔盤整。不過，北市低價區如北投、萬華等區交易轉穩，另桃園龜山、大園、台中南區、大里、太平等地都頗有表現，台南安南和安平交易轉好。



住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，央行理監事會議在即，恐怕加深屋主和買方觀望態度，整體市場盤整氛圍確定，在今年下半年買賣移轉狀況不理想下，整體交易量雖不至於慘如2016年，但在2017-2018間的低檔，寫下近年新低的狀況恐勢不可免。