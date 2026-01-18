房市瞭望》台北買房門檻變2000萬加速脫北潮 10年流失一個大安區

房價高漲驚人，更出現明顯脫北潮，業者統計，台北市過去10年淨遷出人口高達27.1萬人，將近大安區的人口都搬走了，相對新北、桃園則因房價親民，成為脫北者首選。業者更進一步統計發現，新北、桃園人口淨成長地區房價多落在2或3字，價格相對親民。

北市購屋門檻 跨入2000萬

台北房價究竟有多驚人？業者統計，台北市主流購屋總價已跨入2000萬元門檻，不到1000萬元的房屋交易量只剩1成。永慶房產集團統計，近5年來，房價總價2,000萬~4,000萬元、4,000萬~7,000萬元房屋成交比例分別成長4.1和1.6個百分點，又以2,000萬~4,000萬元成長最明顯；總價1,000萬元內交易占比從14.6%下滑至10.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，近年房價高漲，台北市低總價產品越來越稀缺，4,000萬~7,000萬元房屋交易占比從10.7%上升至12.3%，顯示台北市的中高資產族群對核心地段和高品質住宅產品仍有穩定需求，觀察台北市已回歸以自住需求為核心，形成「中、高價位撐盤、低價位稀缺」的新結構。

房價太貴 27萬人逃離台北

隨著台北市房價總價已跨入2000萬元門檻，也讓越來越多民眾選擇出走，據住商機構統計，從2016~2025年台北市整體人口淨遷出高達27.1萬人，平均每年洗出去約2萬多人，相當於遷出一個大安區的人口，大安區大約28萬人，觀察新北、桃園，分別遷入9.6萬、19.1萬人，合計增加近29萬人，等同台北市10年來流失人口。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市雖擁有全台最豐富資源，但「台北居大不易」，這波脫北潮主要關鍵還是房價，新北、桃園房價僅台北一半，桃園甚至只要北市的三分之一，使得不少年輕首購群選擇以「時間換取空間」，搬到外縣市再通勤近台北市。若北市無法解決房價過高問題，人口搬遷造成稅收、競爭力、未來性下滑都是政府值得注意的警訊。

新北、桃園、基隆受惠 房價2、3字頭逆勢成長

業者進一步統計發現，新北、桃園地區又以房價多落在2或3字頭地區表現最穩定，永慶房產集團統計，新北市淡水、桃園龜山、觀音、中壢、基隆等地因房價便宜，人口皆呈現淨成長，陳金萍表示，淡水去年房價平均約30.2萬元，近年生活機能陸續完善，再加上淡海輕軌通車、淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等交通工程加持，讓淡水去年人口已超過20萬人，對購屋族具相當吸引力。

桃園也是這波脫北潮受惠者，業者統計，去年龜山人口成長2.4%、4,433人，去年平均房價約32.6萬元，成為雙北人口增加第二多地區。

陳金萍說，桃園受惠機場捷運通車、A7重劃區開發陸續到位，再加上鄰近華亞科技園區、龜山工業區產業帶動，使得龜山成為首購族青睞地區之一。此外，桃園觀音、中壢也都不少脫北潮人口遷入。除了新北、桃園外，基隆也意外成為脫北潮受惠者，基隆中正區平均房價19萬元，可透過台鐵與快捷公車直達台北市，也讓基隆市中正區人口淨成長達1.2%。

2025年基北北桃人口淨成長前十行政區