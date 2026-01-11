房市瞭望》土方大亂鬥建商跳腳 為何政府、民眾反應冷？

今年元旦政府施行新制，營建剩餘土石方清運車輛新制上路，卻引爆全台土方之亂，建商跳出來痛罵，「乾脆叫我們去死好了。」未料，建商情勒大法沒有引起政府、民眾重視，究竟為何土方之亂，政府、民眾反應冷？本報調查，關鍵還是建商說錯話所致，事實上，土方問題若無法好好解決，恐怕會造成建商、民眾、政府三輸局面。

土方新制上路 建商喊被逼上絕路

政府推行營建土方新制，要求清運卡車數位化、追蹤流向，國內合法土收場明顯出現量能不足，不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶跳腳說，現在全台合法收土場只剩18處，處理費用暴增5~10倍，導致工地停工、工程延宕，高雄有工地「挖到一半被迫停工」，央行還要求建案要18個月內開工，否則將收回土建融，「政府政策等於逼產業走向絕路，乾脆叫我們去死好了。」

不動產建築開發商業同業公會聯合會名譽理事長黃啟倫也說，建商面臨資金斷鏈危機，營建業超過200萬人生計受影響，最後不是只有建商，全台經濟、政府也會被拖累。建商呼籲政府延後新制到5年後實施，避免問題擴大。

亞昕總裁姚連地也坦言，業界很頭痛，建商利息、時間成本都增加，若不解決，讓利空間愈來愈小，房價怎麼降下來？市場會整個停滯，就算未來房市景氣回溫，未來預售屋漲幅可能會超過5%，建商也不希望房價漲太多，最好溫和發展。

政府民眾無感 冷回建商

未料，建商情勒大法沒有引起政府、民眾重視，主責內政部國土署直接說地方應盤點調度；民眾更是無感，直接批建商以前過太爽。

內政部指出，土石方去化須仰賴中央與地方攜手，地方應盤點可用土地，協調國營事業、閒置工業區短期調度，去年中就已正式成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化分工，合法業者並無改變依規處理營運模式。

民眾更是反應冷淡，不少民眾直接在網路論壇PTT上問，「遵守規定走有那麼困難嗎？」「估計9成9以前過太爽，一下子要合法突然受不了」「這不是擺明表示以前都是亂倒的？」「以前亂倒沒看到降價，現在守法很難嗎？」「現在是制度回歸正常，停工表示之前都違法，應該溯及既往」

土方之亂 恐影響交屋

究竟為何政府、民眾反應冷淡？一名房產私下坦言，建商說明土方議題時，根本不應使用房價會漲的說詞，容易引發眾怒，使得議題焦點模糊。現在土方之亂，的確可能會影響民眾後續交屋，對民眾而言，更重要的是，究竟是工地是否無法如期開工？以及開開挖工程中斷有坍塌、損鄰等公安風險。

住商企研室執行總監徐佳馨也點出問題關鍵，若土方問題遲遲無解，後續若真有建商因無法交屋倒閉，導致消費者求助無門，也是主管機關應考慮重點。

究竟什麼是土方？徐佳馨解釋，土方就是開挖時產生剩餘土石方，包含泥土、砂石、磚瓦、混凝土塊等，需合法處理或再利用，以免污染環境。由於近年預售市場夯，加上大型公共建設，使得國內土方短期產出量大，才發生現在塞車的情況。