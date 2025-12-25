房市瞭望》央行持續管制房市 近7成民眾力挺

央行持續第七波信用管制，房仲調查，有近7成民眾支持央行政策；近7成民眾認為，明（2026）年的房市交易量和今年差不多；8成消費者認為，明年房價會盤整或小幅下跌，跌幅約在5%以內，顯示民眾對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。

永慶房屋發布明年第1季房產趨勢前瞻報告，針對自家會員調查，民眾對央行持續管制房市、明年房市、新青安政策等看法。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，68%民眾認為，明年房市交易量會持平，頂多出現小幅震盪，落在正負5%之間；房價部分，有8成民眾認為，明年房價呈現盤整或小幅下跌、跌幅約莫落在5%以內。

對於央行持續維持第七波信用管制，調查結果指出，有68%民眾支持央行的第七波信用管制能夠延續至明年，超過5成民眾認為，央行信用管制有效打擊投資炒作，甚至抑制房價上漲。

至於新青安政策，調查顯示，有73%民眾支持政府應該以不同方案續辦新青安，75%民眾希望利息補貼額度能夠達到2碼，另有69%民眾希望維持貸款上限1千萬元、貸款成數8成。