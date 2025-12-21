房市瞭望》央行未鬆手 近期交屋小建商皮皮剉

隨著今年即將告尾聲，央行召開第四季理監事會議，對不動產政策仍未鬆手，讓房產業者大失所望，建商在上有政策、下有對策情況下，紛紛暫緩推案，業者苦中作樂形容，就像明星要拍突破底線的寫真集，但事實上，什麼都看不到，「但近期要交屋的小建商可能要考慮找好備援，好自為之。」

央行週四（18日）召開理監事會議，央行決議維持政策、利率與存款準備率不變，建商殷殷期盼鬆綁第七波信用管制也毫無下文，央行總裁楊金龍只將不動產貸款總量交由各銀行控管，但各銀行每月仍要向央行報告目標，央行也會專案檢查。

房產業者怎麼看 小建商好自為之

房產業者坦言，這次央行沒有放鬆毫不意外，央行雖然將主導權放回給各銀行，但《銀行法》第72-2條「住宅建築及企業建築放款」總額，不得超過銀行存款總額與金融債券發售總額30%，換言之，公股行庫仍是按兵不動，「近期要交屋的小建商可能要考慮找好備援，好自為之。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄無奈說，央行始終是鐵板一塊，立委或各公會理事長都「無計可施」。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，看來不動產業者今年要過一個冷吱吱的年。

賴正鎰也和央行喊話，目前房市已明顯降溫，可考慮修正豪宅限貸令，將台北市標準調高至1億元，新北市調高到8000萬元，台中市調高到5000萬元，非六都區域調高到3000萬元，開放第二戶自住客貸款成數，讓換屋族順利換屋。建商土建融成數應再拉高，並取消18個月開工令。

另名房產業者坦言，現在房市已像一灘死水，房價下跌對已購屋的民眾來說，是致命傷，多數家庭會面臨資產縮水甚至「負資產」風險。

房仲業者這樣說 自用放生、換屋自求多福

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行擔憂股市熱錢轉移，任何寬鬆動作都可能讓外界產生放鬆管制的預期心態，「捏驚死，放驚飛」恐怕是央行眼下最大的難題。不過如果明年經濟表現不佳，是否有可能在資金面上採取相對寬鬆態度，值得留意。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，投資或多屋族，資金成本與貸款條件仍將受限，市場仍以自住買盤為主要支撐力道。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也提醒，明年購屋者貸款難度，難以實質降低，「自用放生」態勢明確，換屋族僅能自求多福。