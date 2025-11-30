房市瞭望》寶佳祭價格戰搶市 血流成河沒出現

國內最大建商寶佳開出降價策略搶市，愛山林董座祝文宇也喊出七折賣，房價真的降了嗎？事實上，業者觀察，「所謂降價、打折不過就是話術，改成送裝潢、家電，價格實際上根本沒鬆動，頂多是開價回歸區域行情，並沒有民眾預期的血流成河，寶佳就是先求活路，放話先把自住客搶走，其他人死掉、我不用死掉。」



寶佳集團在台南、台中推案喊出降價二成，事實上，房產業者觀察，寶佳喊出降價區域多是蛋殼區或是賣壓重的熱區，以中部為例，主要集中在沙鹿、潭子、西屯、北屯、海線等地區，尤其是沙鹿、海線，平均降幅達2成，如「佳瓚鹿瓚」從每坪38萬元調降至30萬元，「勝美向上」從37萬元降到29萬元，「勝興興站」從37萬元降至33萬元，「勝麗交響曲」則從38萬元降到32萬元。



海線蛋殼區 降幅達2成



除了海線降價，潭子、西屯、北屯也降價，中部業者觀察，央行祭出信用管制措施後，現在市場上投資客已經完全消失蹤影，「寶佳喊出降價，但利潤沒減少，實際上，寶佳在中部也非一線品牌建商，喊出降價後，等於先把市場上僅存的自住客都搶走了，其他人死活他都不管。」



隨著寶佳祭出破壞價，「受害最慘的是在地的中小型建商，台中一線品牌建商根本不受影響，以兩大豪宅龍頭聯聚、寶璽為例，「寶璽天睿」每坪創下98.3萬元紀錄，改寫豪宅成屋最高紀錄。」一名品牌建商業者私下透露。



一線品牌沒影響 中小建商哀號遍野



事實上，中小型建商的確大受衝擊，在地業者說，現在買方都很冷靜，「看案子直接拿寶佳價格來比，不跟上根本無法成交。」也有建商乾脆不撂其鋒頭，乾脆選擇延後推案，「寶佳祭出殺價策略，民眾就會期待降價，現在市況差，地方政府也都祭出延長建照措施，協助建商度寒冬，這波就是看誰撐得久。」



另名建商就笑說：「寶佳賣到沒朋友，實際上他們也不需要朋友。不過觀察寶佳降價地區都是推案熱門的蛋殼區居多，雙北、桃園、台中真正核心區，寶佳根本沒降價，寶佳過去在市場的強項就是拚流動，所以現在就先處理賣不好的區域。」



降價都在蛋殼區 桃園沒降價



以桃園為例，寶佳在桃園推出22案，整體推案規模仍在500億元左右，業者觀察，寶佳並未鬆手桃園開價，只是回歸區域行情，「透過送裝潢、家電來吸客，實際上沒有血流成河，消費者想撿便宜，恐怕得再等等。」



《住展》發言人陳炳辰指出：「建商讓利仍得觀察，即使熱門區、蛋黃區都還是有冷門或位置較外圍的區域，又或是樓層景觀屋況遂有折扣，一分錢一分貨仍是硬道理，但羊毛出在羊身上，民眾都得衡量好自身購置企圖與初衷。」



面對寶佳祭出價格戰，網友們也直言，就算是打七折，還是買不起，「建商根本就是先開高價再下修，而且也不是每戶都均殺2成，是很難賣的才有可能。」相比消費者不完全買單，受傷最重的仍是不具競爭力的中小型建商，業者說，現在台中、台南漲多地區進入價格競賽後，接下來都得面臨市場更嚴酷的考驗，「今年冬天不好過。」