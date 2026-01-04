房市瞭望》建商大老喊讓利 展望2026穩中求進

邁入2026年，展望房市，房產大老、指標建商愛山林董座祝文宇坦言，今（2026）年旗下建案持續讓利，但不可能再擴大幅度，預估今年供應量大的地區，房價一定降，但整體不悲觀。房仲業者認為，今年外在挑戰情勢頗多，建商也已準備「田螺含水過冬」，整體來看2026年應是穩中求進的一年。

祝文宇指出，受景氣波動影響，業主偏向保守，現在客戶偏保守，今年肯定是持續讓利。由於今年是選舉年，政府有無可望鬆綁政策？祝文宇認為，第二戶房貸管制有機會鬆綁，並建議豪宅總價限制也應調整，台北市若定義7000萬就是豪宅，建商只能都推小宅，他認為今年房市變數仍多，但只要利息低於通膨就能進場買房，現在是財富重分配的時代。

早期就購地 讓利幅度不再擴大

至於建商是否會進一步讓利？祝文宇認為，以愛山林來說，過去都將獲利投入購地，現在才有讓利空間，今年肯定持續讓利，但不會再擴大幅度，只要賣得動就好，不然會被同業罵死，「不貪心只賺合理價就可，現在就是邊賣邊看，總會讓到房價漲時。」

廣告 廣告

相對祝文宇持續讓利說，房仲業者也對今年房市景氣不樂觀，信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，央行信用管制政策上路後，民眾對房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，整體來看，建商已經調整推案腳步，顯示已有「田螺含水過冬」的準備。

曾敬德表示，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向，今年影響關鍵仍是供需，短期內購屋民眾仍會想辦法擠出錢交屋，若短期出售會有高達45%交易稅，屋主應該仍會等稅下降，隨著沒賣完的預售或新成屋等，供給量大的外區與重劃區等是否會出現銷售壓力，都是未來觀察指標。

市場強弱分明 穩中求進

據內政部實價登錄最新資料顯示，去年年1-10月全台預售住宅成交量年減約7成2，價格上漲近2成，市場顯現強弱分明K型分化，展望2026年，預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動。

信義代銷指出，受惠於AI浪潮帶來的股市財富效應、降息循環啟動及選舉年潛在利多，市場信心正築底回升，優質地段將成為市場復甦的指標。但仍需提防市場派建商為求現金落袋，不惜擴大讓利幅度以刺激買氣，恐衝擊價格防線。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，預售市場率先讓利，買氣持續加溫；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，近四成消費者看跌未來房價，加上明年有國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，房市表現須審慎看待，預期2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，建議有意售屋的屋主，若能順勢因應市場變化，合理評估物件價值並適度調降售價，就能有效縮短交易時間，順利成交。