房市瞭望》房價實在太貴了 豪宅、一般宅都縮小

隨著房價高漲，就連豪宅也出現「迷你化」情況，業者調查，過去一向和市場脫鉤的豪宅市場，也被迫縮小，過去動輒百坪以上的豪宅，現在也縮小，更別提一般住宅，雖然市場仍以三房為主力，但1房、2房交易占比全面提升，顯示無論是豪宅客、一般民眾購屋都被迫縮小。



豪宅交易腰斬 坪數也縮水



過去一向和房市脫鉤的豪宅市場，同樣受到央行管制信用措施、限貸緊縮影響，住商統計，截至10月為止，總價逾七千萬元的北市豪宅交易，不僅交易量腰斬，僅162件，較去年同期下降50.8%，平均總價也只剩1.1億元，較去年下跌逾一成，同時平均成交坪數僅80坪，較去年少了10.5坪，是近五年來最低。



大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，市場氛圍轉冷，就算豪宅品牌建商也不得不順應趨勢，調整銷售策略，讓推案走向小而美，期望「以空間換取總價」，來獲得更多潛在買方青睞。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，現在房市氛圍下，縱然是豪宅買家恐怕也是吃不消，明年若經濟不樂觀，恐怕將會對許多買家產生壓力。



小宅交易成長 就連中南部也熱小宅



不只豪宅開始迷你，一般住宅更是早已出現「小宅化」趨勢，永慶房產集團統計，七都中以新竹縣市、台中市以及台南市的1至2房的小房數交易占比成長最為顯著，近五年總體上升逾6個百分點，就連中南部縣市也出現「小宅熱」。



永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，1房、2房產品因總價較低，小坪數住宅供給充足，成為小資族或單身、小家庭等首購族的首選。小房數產品交易占比上升，除了近年房價高漲外，加上少子化、單身與小家庭比例上升，購屋族群結構明顯轉變，一人一戶或小家庭成為主流，加上小宅具備總價門檻較低的優勢，在高房價時代更能符合市場剛性需求，且在政府政策支持下，首購、自住族群成為目前市場主力，也進一步推升2房以下小宅產品交易升溫。



相較之下，大房型住宅也明顯降溫，七都近五年4房及以上產品交易占比全面下降，以新竹縣市降幅最明顯，總計減少了8.6個百分點。陳金萍指出，大坪數住宅總價動輒數千萬元，民眾購屋負擔壓力大，加上家庭規模縮小，使大房型需求逐年下滑，在購屋負擔與居住品質間取得平衡，小宅產品反而更符合民眾需求。