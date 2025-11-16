房市瞭望》房價高小宅興起 1人宅10年成長57%

政府祭出打房措施，國內房價仍居高不下，房價所得比持續攀高，民眾購屋負擔明顯沉重，也因此國內小宅持續興起，業者調查，全台2人宅、3人宅10年來增加了36%與18%，1人宅更創下248.8萬宅，10年成長57%。



國內房價居高不下，薪資雖逐年成長，薪水漲幅卻明顯跟不上房價，永慶房產集團調查，2020~2024年，台中、高雄預售屋總價中位數漲幅超過7成，家庭所得卻只成5~10%，台北市房價所得比更高達26.67倍，相當驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市、高雄市近年受惠重劃區、重大建設開發等利多題材，使得房價持續走揚，台北市漲幅雖相對平緩，但因基期高，總價中位數已突破3500萬元，對照家庭可支配所得，雖然持續上升，但預售屋價格漲幅普遍遠超所得成長，使得民眾購屋壓力倍增。



以台中市房價所得比為例，陳金萍說，近5年來從10.08倍暴增至17.37倍、台南市由9.91倍升至14.10倍，高雄市也從8.43倍升至13.49倍，顯示房價短短五年間與所得脫鉤的現象相當明顯，即便不吃不喝，購屋時間也延長3至7年，購屋壓力倍增。



也因為現在買房壓力大，近年開始流行2人宅、3人宅，據統計，1人宅數數量從10年前的158.6萬宅，增加到今年第一季的248.8萬宅，10年增加57%，小家庭的2人宅與3人宅同樣趨勢增加，2人宅從114.8萬宅，增加到156.2萬宅，10年增加36%，3人宅數量從118萬宅增加到139.5萬宅，10年增加18%，不過4人宅數量10年減少2%，5人宅減少13%，6人以上一宅減少22%。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，現代社會觀念改變，小宅興起一方面與高房價驅使有關，另一方面也因家庭人口精簡，再加上國內高齡化社會，獨居老人數量增加等因素都加速小宅情況，另一方面受到房屋稅2.0規定，使得過去一年1人宅數量暴增38.8萬宅，隨著社會演變，市場上2房需求度最高，短期內，趨勢也不太會改變。