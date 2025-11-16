房市瞭望》房市冷 法拍、房貸違約率卻雙低
房市雖然冷，但法拍量卻仍萎縮，內政部統計，全台上半年法院拍定成屋總件數僅853件，創2009年以來同期新低，更是2009年法拍量的十分之一。業者指出，雖然房市冷，但股市或景氣尚佳，房貸違約情形少，使得法拍量體疲弱。
據內政部統計，全台法拍量最高峰是在2009年達到巔峰，全台僅上半年法院拍定成屋即達到7972件，之後逐年下滑，今年上半年僅剩853件，與去年同期相比下跌20.9%，創下2009年以來同期新低。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受AI浪潮推動，台灣經濟表現佳，致使全台房貸違約率仍維持低檔，雖然房市買氣重挫，但隱性買盤仍在，屋主就算有斷頭風險，只要給足「甜甜價」還是能找到買方，房子就不會流入法拍市場。
觀察六都，台北市上半年法院僅拍定31件成屋，創2009年以來同期最低，賴志昶說，北市持屋者多屬中產階級，資產實力較顯無虞，且皆屬長期持有者居多，尤其全台股市仍具前景情況下，少有急迫的資產轉移需求。
不只法拍量創新低，房貸違約率也在低檔，統計顯示，購置住宅貸款違約率在2009年第一季高達1.39%，隨後一路下降，今年第一季才略增至0.08%，整體房貸違約率還是維持歷史相對低檔水準。以六都來看，房貸違約率最高的是台北市0.13%，其次是台南市0.08%，高雄市0.08%，新北市0.07%，台中市0.06%，桃園市0.05%，整體都會區房貸族的繳息狀況都相當正常。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前就業市場表現穩定，不至於出現短期現金流吃緊，使得違約率未攀升，不過關稅問題與先前台幣強漲過後，的確看到部分產業受到衝擊，也有遇到個案企業主將不動產變現，可能要留意後面演變。
