房市瞭望》房市吹霸王級寒流 房仲成長創6年來新低

國內房市吹起「霸王級寒流」，不僅預售屋冷颼颼，就連成屋也好不到哪去，業者統計，房仲業面臨龐大壓力，產業已正式進入盤整期，從房仲人數也可一窺端倪，去年第三季全台房仲從業人員只比上一季增加62人，創下6年來新低，房仲業將加速啟動「淘汰賽」，業者強者恆強現象將加劇。

國內房市冷颼颼，走一趟案場，發現冷冷清清就像這波寒流來一樣，不動產業明顯感受到寒意。從預售量也能明顯觀察，永慶房產集團統計去年前10月全台各行政區預售屋的交易量，僅成交30,180件，比前年同期111,773件、大減73.0%，部分區域更是減少超過9成。

預售屋交易年減73% 高雄少最多

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，消費者購屋心態偏保守觀望，量能自然受到壓縮。去年全台前10月的預售屋總銷金額僅0.59兆元，相較前年同期的1.99兆元，年減70.4%，受全台預售屋整體交易急度量縮的關係，連帶使總銷金額也下滑許多。

最明顯的是過去深受台機題材的嘉義朴子年減95.4%，新竹寶山預售交易量也縮92.3%，陳金萍說房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量較去年量縮明顯。此外，高雄市有4行政區預售屋年減幅破9成，是全台減幅最多的縣市。

房仲也大減 經紀人中止成長

不僅從預售量明顯發現，就連房仲從業人員也是大減，據統計，去年第三季不動產經紀人、營業員共達7萬7,470人，為歷史有統計以來新高，但如與上一季相比，季增幅僅0.1%，是自2019年房市起飛以來最低的成長。經紀人人數去年第三季僅剩11,875人，較去年第二季減少12人，也中止連續30季的正成長紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，不動產從業人員的多寡視為「房市溫度計」，綜觀歷年，房仲人數成長力道的最高點，落在2013年，當時為房市高點，當年下半年人員數季增幅更來到4~5%；2022年第三季單季增加2,576位不動產經紀人與營業員，增幅來到4.2%；近期增幅創下新低，顯示第一線業者受市場降溫影響加劇，經紀人人數出現衰退，意味著業者展店意願極低，是房市景氣下行的重要指標。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，房仲產業已加速啟動「淘汰賽」，隨著市場回歸冷靜，業者對擴張版圖持續保守，若買氣持續低迷，意味著房仲產業將產生質變，未來隨著交易難度大增，業者不再追求「人海戰術」，更講求專業與服務深度，時代變遷之下，業者強者恆強現象將加劇。