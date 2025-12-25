房市瞭望》政策不變明年房市仍冷 業者估最多跌7%

歲末年終之際，展望明（2026）年房市，永慶房屋業務總經理葉凌棋坦言，「政策不變，房市難大好。」預估房市成交量和今年差不多，落在25.1萬~26.4萬棟間，房價預期會有5%~7%修正空間，台中、台南和高雄因推案量大，產生競價關係。

跌幅不如預期 交易急凍

永慶房屋在耶誕節前舉行2026年第一季房屋趨勢前瞻報告，央行去年第三季實施第七波信用管制以來，房價下跌不到9%，雙北、桃園房價下跌幅度最小，台中、高雄跌幅相對明顯，但也不到9%，葉凌棋說，由於和民眾預期跌幅小，使得房市急速量縮。

葉凌棋說，決定明年房市的關鍵包含「國內外政經情勢」AI榮景或泡沫、關稅協議後續；「房市政策」銀行房貸緊縮、信用管制續行狀況與新房市政策的推出；「兩岸關係」美中關係變化牽動台海情勢；「市場供給」觀察大量新屋完工潮、建商待售餘屋多等。

葉凌棋預估，投資客已退場，整體景氣沒有太大變化、政策沒有改變下，預估明年房市成交量和今年差不多，落在25.1~26.4萬棟，至於房價部分，可望有修正2%~3%空間，「區域分化」情況明顯，剛需地區跌幅大約3%~5%，市場供給量大如台中、台南和高雄則有5%~7%修正空間。

2025Q4政大永慶即時房價與第七波選擇性信用管制前相比

房仲倒店潮 明年難出現

預售市場部分，葉凌棋指出，台北市委售量只有19%最低，新竹縣市則高達47%，未來三年建商待售餘額約8~10萬戶，新屋完工量三年約有32~36萬完工潮，將產生餘屋性賣壓。

展望明年整體房市仍是冷颼颼，房仲會出現倒店潮嗎？葉凌棋認為，經過今年一整年的調整，無法適應環境的房仲也已經收店，能適應的，明年應該也不至於收店，「預期明年應該會不出現倒店潮。」

回顧今年，台股創新高，卻出現房價下跌的罕見情況，葉凌棋分析，雖然台股創新高、GDP也亮眼，但由AI一枝獨秀，其他產業分化明顯，民眾感受不到，同時目前平均房貸利率2.3%，創金融海嘯來相對高，利率成為房價關鍵因素，來到20年來相對高點，若無新青安補貼，購屋者負擔不小。