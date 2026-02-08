房市瞭望》新竹、台中、高雄最慘 委售比、預售都冷

政府未鬆手打房力道，業者統計，去年全台委售比僅22.9%，也就是每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，和前年相比大幅衰退13.4個百分點，尤其以大新竹年減18.7個百分點最多，委售比僅剩19.2%，進一步觀察，過去房市熱絡的科學園區題材也不再發威，竹科、高雄園區預售屋交易量年減達8成以上，中科和台南園區也超過7成5。

委售比是指成交物件數量占各平台委售物件數量之比例，意味著每百戶中，成功銷售的戶數，該數值越高，代表買氣熱絡，反之則代表市場去化趨緩。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，大新竹地區過去受惠於科技園區題材，房價漲勢凌厲，惟近期受政策與限貸等因素衝擊，買方追價意願降低，加諸區域屋主多為高資產族群，賣方降價意願亦不高，在買賣雙方對價格仍未有共識之下，致使區域買氣衰退。房市歷經十年大多頭，難得轉往買方市場，買方可趁此積極看屋，並大膽出價，有望能以「甜甜價」找到理想好宅。

不只委售比出現冷卻，觀察預售屋也是冷颼颼，永慶房產集團統計去年前11月各大科學園區預售屋的交易量，先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過85%，分別量縮88.2%和86.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，目前消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮，以寶山為例，過去因市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。

至於中部，台中市委售比僅15.9%，跌幅10.4個百分點為七都最小，但交易動能明顯最為疲弱，住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年來重劃區議題濃厚，擁有龐大待售量體，在過去景氣好時，供給能被投資與置產需求消化，惟隨著央行信用管制與限貸令齊發，投資風氣散去，僅剩在地客群支撐，在供給大於需求的情況下，台中房市觀望氛圍更顯濃厚。

不只新竹、台中冷，就連高雄也是，去年前11月預售屋量縮幅度達85.5%，陳金萍說，過去高雄鄰近台積電附近的推案熱區橋頭、楠梓區房價水漲船高，隨著銀行房貸緊縮和第七波信用管制，買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正，預售屋交易量縮顯著，橋頭區量縮81.4%，楠梓區則量縮高達87.5%。