房市瞭望》新青安2.0補破網 關鍵仍是房價
造成國內房價飆漲新一波的新青安，即將在7月底落幕，財政部將推出2.0版，市場傳出將祭出排富、借款年齡限制、寬限期縮短等門檻，地產業者私下指出，財政部為補破網，新青安2.0版新增各項門檻，希望不要再釀新一波炒房，但關鍵還是銀行手上有沒有錢，民眾是否負擔得起房價。
國內房市冷颼颼，隨著年底選舉腳步接近，房市政策走向也成關注焦點，央行、財政部相繼在立法院備詢時，被立委關切房市走向，央行下週四（6月18日）將舉行理監事會議，總裁楊金龍在立院被問央行是否會進一步管制房市？楊金龍明確說：「選擇性信用管制就到這裡。」
央行鬆口 信用管制到此為止
面對央行總裁送暖，國內建商鬆一口氣，雖然央行沒有進一步管制房市，但更讓建商、地產業者期待是能否有新活水入注？被視為可望成為市場活水的新青安政策，由於今年7月底將到期，市場期盼新青安政策能持續。
面對新青安2.0，市場傳聞不斷，除延續延續1.0的房貸最高額度1,000萬元、成數最高8成、寬限期5年、房貸還款年限最長40年外，也傳出會對寬限期、排富門檻、年齡加還款年限的「80條款」等調整。
市場傳出，公股行庫建議，寬限期從5年縮短到3年，年收200萬元以上不得申請，列為排富門檻，貸款利息補貼前3年維持政府、公股行庫各自吸收1.5碼（0.375百分點）、半碼（0.125百分點），第4年起，內政部補貼將逐年減少半碼、第6年正式退場，公股行庫則維持半碼補貼到第7年結束。
新青安2.0版本滿天飛 財部沒鬆口
面對市場傳聞財政部長莊翠雲指出，會從民眾的需求、金融市場、房地產市場等多面向來考慮，正聽取各方意見，6月底將提出2.0版，會考慮提高婚育宅的貸款額度。楊金龍則說，寬限期5年稍長可改採「3+1+1」模式，先給3年寬限期，再視借款人需求、還款狀況，再評估是否延長。
地產業者更直言，由於新青安政策只限於公股行庫承作，不受《銀行法》第72條之2對於不動產放款風險不能超過存款和債券發售總額30%限制，同時僅限於成屋可以申辦，預售屋不在此限，但銀行尚有企金、消金業務，考量到資金排擠效應，「究竟新青安2.0能否對房市有助益，仍打上問號。」
地產業者說，「說穿了，現在2.0就是因為1.0演變成炒房工具，財政部只好為了補破洞，才祭出相關條件。房市能否回春，真正關鍵仍是民眾能否負擔得起房價，銀行能有多少放款水位。」
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