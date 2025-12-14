房市瞭望》有房沒房負擔都變重 業者嘆台灣將開地獄之門

央行本週四（18日）將舉行理監事會議，房產業普遍認為，央行持續第七波信用管制機率高，觀察整體市場，無論是有殼族還是無殼族，隨著房貸利率持續走高，房租指數也續創新高的情況下，負擔都更加沉重。房產業者提醒，年底政府《租賃住宅市場發展及管理條例》（簡稱《租賃條例》）草案將送審，台灣將開啟租屋地獄之門。

第三季房貸 年減近4成

央行去年祭出第七波信用管制後，國內房市就陷入急凍，據聯徵中心統計，今年第三季新增房貸件數剩下3.77萬件，較去年同期6.1萬件大減38％，顯示市場買氣量縮。雖然房貸件數減少，但平均房貸來到1032萬元，創下歷史次高。

廣告 廣告

不只房貸金額續揚，利率也持續攀高，新增房貸的貸款利率已經來到2.44%，創下金融海嘯後新高，民眾購屋成本也持續增加，房貸成數中位數為77.37％，創下近21季新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，目前民眾持有不動產資本成本持續增加，但對民眾來說，更在意的是貸款成數問題，目前政策上仍支持自用首購，央行舉行理監事會議在即，市場仍關注，央行是否會有進一步調整，換屋型房貸是否會給予進一步鬆綁空間。

房租指數續創新高 買房難租屋也不易

不只購屋市場資金成本增加，租屋市場成本也持續增加，主計處調查，11月消費者物價指數（CPI）為1.23%，除了民眾切身有感的外食費用持續上漲，肉類、蛋類價格仍高外，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用也持續上漲，房租指數更創下新高，顯示現在民眾不僅買房難，就連租房也大不易。

據主計處最新統計，台灣租金持續上漲，11月租金指數來到109.67，再創歷史新高，年增率2.02%，雖然漲幅較前幾個月收斂，但整體租金上漲壓力仍在，主要受通膨、房價、房東成本（管理費、維修費）及政府租金補貼間接推高租金承載力等因素影響。

整體房租上漲趨勢未歇，北部地區房租指數11月2.03%，中部地區則是2.29%，但去年中部地區的年增率為3.5%，南部地區的房租年增率11月剩1.77%，去年的全年年增率2.55%。曾敬德表示，租屋市場受許多因素影響，但最直接的還是市場供需，若能持續增加供給就能降低房租壓力，現在房價已經進入盤整，接下來觀察租屋市場是否受到影響，還是由買轉租帶來支撐。

修法租賃條例 恐開地獄大門

除了租金持續走揚，本（12）月底，內政部將修正《租賃住宅市場發展及管理條例》（簡稱《租賃條例》）草案送入行政院審議，這次修正重點是保障三年租期、限制續約租金漲幅、強化租賃雙方權益保障等三大方向，卻已引發市場憂慮。

知名房產部落客孔祥合就說，這三大條款修正後，台灣房客將會走向地獄，他以鄰近率先實施租屋條例為例，日本的《借地借家法》讓日本房東發現租屋只要租錯人，就等於把房子送對方，寧願空防養蚊子，雖然後來推出定期借家制度，房東為自保透過高額禮金、押金費、仲介費、換鎖費、火災險、保證公司費、連帶保證人等方式篩選房客，使得租房門檻相當高。

孔祥合表示，韓國房東則選擇一次漲足未來租金或是乾脆空屋也不出租，使得首爾租金直接暴漲，隨著政府修改《租賃條例》，台灣租屋市場正踏上開啟地獄之門的路途。他感嘆說，「我們都討厭壞房東，都希望老有所終。但我們必須承認一個殘酷的現實，房東是普通人，不是慈善機構。」換言之，租屋市場環境將會變得更嚴苛。