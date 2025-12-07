房市瞭望》科學園區不再燙手 南科、竹科、中科都跌

房市持續度寒冬，過去熱門的科學園區也不再燙手，業者統計，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。業者認為，市場進入量縮、價格修正整理期，後續仍需觀察政策動向及供需消化情況。



政大永慶科學園區中古屋房價指數出爐，數據顯示，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。這一季仍是南科季跌4.7%最多，其次是竹科下跌2.9%，中科、雄科跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%，都較去年衰退在7%~9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。



又是南科跌最兇 年衰退幅度達9%



永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，而銀行房貸緊縮、第七波信用管制續行的狀況下，市場買氣降溫，加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價也呈現修正態勢。



觀察國內四大科學園區房價指數，南科是本季修正最明顯的區域，若與去年同期相比，年衰退幅度達9%，創下四大科學園區跌幅最大。郭翰分析，南科新建案供給量大，投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。同時，由於交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使此區房價跌勢延續並擴大。



竹科連二季跌逾2% 中科、雄科跌幅收斂



竹科跌幅也較上季略為擴大，郭翰指出，新竹以高薪科技族群為市場主力，房市支撐力道強，但過去幾年房價飆漲，加上銀行房貸緊縮和信用管制等政策影響，使得市場需求萎縮，買氣降溫，房價也連續兩季跌幅超過2%。



至於中科、雄科則呈現跌幅收斂的狀況，郭翰指出，雄科區域供給量大，加上交通與建設利多仍需時間才能兌現，房價波動相對明顯，但經過前期較大幅度的價格震盪後，買賣雙方對於價格認知已逐步取得共識，跌幅呈現收斂走勢。



整體來看，郭翰說，在央行政策有效讓房價下跌，市場回歸基本面，投資需求減弱，自住買盤更為謹慎情況下，市場進入量縮、價格修正的整理期，後續仍需觀察政策動向及供需消化情況。