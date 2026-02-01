房市瞭望》股房兩樣情 元月房市交易量持平

股、房兩樣情，台股今年開盤後一路向上衝，輕鬆突破3萬點大關後，一路攻上32000點，股市熱絡，反觀過去股市熱也會帶動房市熱絡的現象沒發生，房市仍是冷颼颼。業者統計，隨著元月銀行相對寬鬆，元月全台交易量雖比去年同期，以及去年12月回溫，但整體市場氛圍仍保守，交易量清淡、持平，整體來看，今年房市主力仍以自住與首購為核心。

今年一開始，台股就領頭衝，一路衝上3萬點大關後，氣勢如虹，一路攻上32000點，資本市場氣氛熱絡，相對台股紅不讓，房市卻是冷清清，出現股房背離的情況，過去台股走強時，資金也會同步流入房市，「現在房貸相對不易，不少人索性就把錢都丟進股市中，更何況不少民眾都認為，房價高得太離譜，也讓整體房市欲振乏力。」一名房產業者說。

元月交易量 全台回溫

雖然房市仍交投冷清，但今年元月卻仍是開紅盤，據永慶房產集團統計，元月全台房市交易量較去年成長25%，台北市年增15%，新北市年增34%，桃園市量增26%，新竹縣市年增30%，台中市量增36%，台南市年增27%，高雄市則量增12%；和去年12月相比，台北與桃園持平，新北微增1%，新竹縣市量增5%，台中月增3%，台南量增6%，高雄則成長2%。

住商統計數字也明顯比去年回暖，元月全台交易量年增6.3%，較去年12月成長18.8%，北市月增36.5%，年增13.7%，新北月減2.4%，年減9.7%，桃園月增34.5%，年增9.5%，台中月增21.0%，年減3.5%，台南月增4.4%，年增0.4%，高雄月增2.74%，年增20.1%，全台月增18.8%，年增6.3%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，隨著年初各行庫銀根寬鬆，自用客戶歸隊，元月買氣穩步向前，交易回歸蛋黃區。永慶房屋研展中心副理陳金萍則認為，去年農曆春節較早，今年落在2月，元月交易天數較去年多，交易量成長也屬必然。

交易量回穩 賣方成關鍵

觀察今年整體情況，陳金萍說，交易量能否回穩，仍看賣方態度，若賣方適度讓利才能加速成交，買氣才能緩步回升。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則認為，利率仍高情況下，對買氣仍有影響，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

此外，據內政部統計，去年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，較前年長約3.1%，尤其台北市2025年繼承移轉棟數達1.3萬餘棟，年增幅達6.6%，漲勢為六都最高。賴志昶說，隨著高房價、高齡化雙高因素，使得「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一，不少長輩因遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。