房市瞭望》青年購屋回溫 雙貸族塞滿10座大巨蛋
政府鬆綁新青安政策，青年購屋族群回溫，業者調查，近年七大都會區青年族群購屋占比全數增加，較2020年增加3.5至5.8個百分點。業者也發現，受到房價居高不下，國內雙貸族達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，此人數可塞滿十座大巨蛋，創下歷年同期新高。
去年央行祭出第七波信用管制和銀行緊縮房貸影響，整體市場成交放緩，隨著政府放寬新青安、首購優惠利率與補貼方案，永慶房產集團調查發現，七大都會區青年族群趁投資客退場、房價盤整，青年購屋占比五年間全數攀升，增加3.5至5.8個百分點不等。
竹科效應 新竹青年購屋占比增
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，七大都會區以新竹縣市五年內不僅房價上漲，購屋比也成長，據統計，新竹縣五年之間青年購屋總價由948萬元上漲至1,590萬元，漲幅達67.7%，青年購屋占比達40.2%，是國內唯一超過四成比重的都會區。新竹市青年購屋總價也有65.5%的漲幅，購屋占比也增加3.6個百分點。
陳金萍指出，竹科群聚效應下，購屋族群多擁有科技產業高所得的背景，加上青年普遍有家人資金協助，具備較高購屋能力，吸引大量青年積極進場。（延伸閱讀：政府政策鬆綁 10月全台交易量回溫月增5%）
除了新竹縣市外，台中市也受青年購屋族青睞，五年之間青年購屋占比增加5.6個百分點，僅次於新竹縣。陳金萍指出，台中市受惠於重劃區與科學園區題材帶動，近一年青年購屋族群占比達36.6%，青年平均購屋總價1,240萬元。
雙北青年購屋占比成長幅度 七都最末
至於雙北地區，陳金萍說，青年購屋占比五年之間增加4.9及4.5個百分點，但購屋青年僅占24%與30.7%，位居七大都會區末位。桃園市、台南市與高雄市房價較五年前上漲三成以上，但青年族群仍然較其他年齡層有更高的購屋意願，購屋占比落在37.6%至38.4%之間。
同時，受到國內房價居高不下影響，住商機構統計，截至2025年7月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，此人數可塞滿十座大巨蛋，創下歷年同期新高。
雙貸族大增達40.4萬人
據聯徵中心統計，雙貸族今年7月平均每人背負625.8萬元房貸、114.7萬元的信貸。據聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年起雙貸族人數增長約9.5萬人，於今年5月正式跨過40萬人門檻，並於7月來到40.4萬人。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後雖進入房市多頭，但房貸成數問題成買房痛點，同時生活成本亦日益增加，致使民眾以信貸補足頭期款、裝修費，甚至借貸填補生活費缺口等情況日益常見。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年全球景氣仍受地緣政治影響，牽動全台金融市場敏感神經，建議雙貸族應保留資金彈性，避免短期操作過度集中，負債比過高者一旦遇到反轉或是個人財務問題，往往難以收拾，民眾不可不注意。
其他人也在看
距北市僅一橋之隔！ 台北橋頭機能佳 未來行情看漲
新北市 / 綜合報導 陳家人最早在三和路開工廠，主要做精密齒輪，全盛時期連外國人也來採購。據了解，台北橋頭腹地，距離台北市只有一橋之隔，交通便利景觀佳，鄰近三和夜市。陳家人當時把工廠收起來，蓋的這間社區大樓，房價和對面的舊公寓相比，翻了快要一倍。大量機車過橋而下，機車瀑布是台灣另類知名景點，這座台北橋，是連接台北三重兩地的重要道路，下橋右手邊就是三和路，有不少老舊公寓，也有都更過的新大樓，位在三和路這棟剛蓋好10年的社區大樓，座落在公寓間，和周遭房價差了快一倍，房仲業者陳泰源說：「距離台北市僅一橋之隔，捷運台北橋站，步行不到10分鐘，能想要運動慢步的話，你就往河濱公園，逛街啊買東西啊，其實三和夜市附近通通都可以。」台北橋周遭因為距離台北，只有一橋之隔，不僅交通便利還鄰近三和夜市，還有面河景觀，未來聲勢看漲，而傳出兇殺案的陳姓一家，最早是在這開工廠，陳姓男子的爸爸，民國65年在這裡登記設廠，製作精密齒輪等機械，由於爸爸年紀大，1多前年前收廠，原本的地段也蓋新社區，但價格和對面公寓，翻了將近一倍。附近鄰居說：「(陳姓男子)的爸爸就賣給他(地主)，他們工廠就收起來沒做了，他也老了啦，兒子本來在那邊上班也沒有了，這邊是工廠比較好賣地啦。」大樓腹地原本是陳爸爸的工廠，當年事業有成，之後拆廠賣地有了房子，沒想到因為爭家產，最後釀成手足相殘的人倫悲劇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 3 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 20 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 23 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 17 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前