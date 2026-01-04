房市瞭望》2025年全台保26萬棟 六都交易量創最大年減幅

迎來2026，揮別2025，對不動產業來說，可說是一個最冷的跨年。2025年國內六都買賣移轉棟數創下8年來新低，僅20.5萬棟，年減24.6%創下史上最大單年交易量減幅。業者推估，2025年全台建物買賣移轉棟數有望保住26萬棟。業者認為，受到央行持續信用管制措施，台股持續走揚下，買方仍是不願鬆手，整體來看，房市已進入理性階段，整體買氣朝穩步向前。

據六都地政局最新統計，2025年建物買賣移轉棟數為20.5萬棟，年減達25%，創下近8年來新低，以六都來看，高雄減幅相對較大，2025年高雄建物買賣移轉棟數3.1萬棟，年減31%，台南市1.98萬棟年減29%，桃園則是減幅相對較少，2025年建物買賣移轉棟數4萬棟年減18%，台北市2.3萬棟年減23%，新北市4.8萬棟年減26%。

12月六都建物買賣移轉棟數為2萬棟，月增幅達25%，台北市月增33.6%，新北市月增21.1%，桃園市量增28.4%，台中市月增12.5%，台南市量增30.6%，高雄市月增35.9%。

六都會區2025年全年建物買賣移轉棟數變化

六都會區 2024年全年 2025年全年 年增減率 台北市 29,930 23,134 -22.7% 新北市 64,169 47,675 -25.7% 桃園市 49,189 40,328 -18.0% 台中市 54,996 42,490 -22.7% 台南市 27,783 19,773 -28.8% 高雄市 45,242 31,196 -31.0% 合計 271,309 204,596 -24.6%

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第4季各月交屋變化不大，12月工作天數較11月多1成，年底建商趕交屋過戶所致。以12月六都移轉推估，全台2025年的建物買賣移轉棟數有機會保住26萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，六都2025年交易量仍較2024年減少24.6%，創下史上最大單年交易量減幅，房市呈「量急縮、價小跌」格局。展望2026年，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為主力，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局。

業者自行統計 12月全台交易量小漲

六都地政局公布數據前，房仲業者也公布自家12月全台交易量統計，無論是永慶或住商交易量也都較11月小幅成長，成長幅度分別落在1%~4.7%間。

據永慶房產集團統計，12月全台交易量與11月相當，微幅量增1%，與11月相比，全台七都房市交易量，台北市月增8%、年增2%，新北市月減4%、年減1%，桃園市月減5%、年增7%，新竹縣市月增1%、年減2%，台中市月增3%、年增9%，台南市月減2%、年增6%，高雄市微增1%、年增1%。

住商也公布旗下加盟店成交件數，也是全台各區域買氣比起11月稍好，全台整體量增4.7%，和去年相比，減少12.5%。縱觀各縣市表現，北市月增0.8%、年減12.7%，新北月增8.9%、年減7.6%，桃園月減6.8%、年減7.0%，台中月減9.1%、年減10.6%，台南月增12.5%、年增7.2%，高雄月減4.4%、年減14.1%。

自用客歸隊 民眾拉長決策期

陳金萍表示，央行理監事持續第七波信用管制，整體放款仍保守，包含審核標準、收支比與成數限制，均讓部分有意購屋的民眾拉長決策期。近期在股市持續高檔盤整，出口暢旺以及經濟數據亮眼的狀況下，部分屋主惜售、不願讓價，而買方則期待房價下修而放緩購屋腳步，買賣雙方價格認知落差持續拉鋸，目前市場交易以「符合行情、條件佳的物件」為主。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，12月交易量延續11月交易狀況，受惠於自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，交易回歸蛋黃區，來人狀況逐漸回穩，再加上股市表現轉強，同時降價已逐漸成為市場共識，加上央行理監事會後「硬中帶軟」的態度，十二月買氣穩步向前。各區除台南呈現年增外，比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態所致。