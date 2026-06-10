房市管制可望鬆綁？楊金龍：選擇性信用管制就到此

中央銀行祭出史上最嚴厲打炒房的第七波選懌性信用管制已近2年，房市交易量下滑，外界關注房市管制是否可能鬆綁？央行總裁楊金龍今天(10日)在立法院備詢表示，「選擇性信用管制就到這裡」，意謂不會再加大房市管制，至於是否鬆綁，他強調下週理監事會議後就會向各界報告。

房市交易量持續低迷，根據內政部最新統計，4月全台建物買賣移轉棟數約2萬棟、年減6.8%，累計前4個月約8.05萬棟，年減4.9%，從2025年1月以來，已經連續16個月單月買賣移轉棟數未達2.5萬棟，在央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易慘淡，也寫下史上最長。

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房市交易冷清，和台北股市的熱絡度成為強烈對比。央行將於18日舉行今年第二季理監事會議，房市管制是否鬆綁引發關注。央行總裁楊金龍10日在立法院財政委員會答復國民黨立委林德福和賴士葆質詢時強調，「選擇性信用管制就到這裡」，表態現階段無加碼信用管制的規劃；至於是否鬆綁房市管制措施，他強調下週理監事會議後就會向各界報告。楊金龍說：『(原音)(賴士葆：你剛才已經回答了，就是央行不會有進一步的信用管制，是不是？)我想因為我們剛好18日要理監事會，理監事會也會就選擇性信用管制來討論。』

至於新青安政策將於7月底到期，「新青安2.0」若推出，是否更改條件？財政部長莊翠雲在答復立委質詢時表示，青安貸款2010年開始執行，2023年推出新青安政策，目標是讓沒有自有住宅的民眾可以自住使用，目前也有公股銀行和央行建議寬限期給予3年，而非現在5年。莊翠雲表示，真正適用寬限期5年的並不多，只占所有新青安貸款戶數的23%，財政部仍在聽取意見，也邀各部會多面向討論，預計6月底提方案向外界說明。(編輯：許嘉芫)