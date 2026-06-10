房市管制喊「卡」！楊金龍鬆口「就到這裡」 營建股集體開趴亮紅燈

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財經中心／師瑞德報導

央行總裁楊金龍今表態「選擇性信用管制就到這裡」，明確釋出房市管制不加碼訊息。此舉消弭市場對政策進一步收緊的憂慮，激勵台股營建族群集體大漲，包括國建、冠德等多檔概念股盤中齊亮紅燈漲停，市場解讀為政策利多，帶動類股掀起慶祝行情。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行將於下週舉行理監事會議，市場高度緊盯利率與房市管制政策的下一步。針對外界關切的選擇性信用管制動向，央行總裁楊金龍今（10）日於立法院財政委員會備詢時明確表態，面對立委質詢房市景氣與政策力度，楊金龍脫口表示「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行現階段並無加碼管制規劃。此話一出，不僅為房市政策定了調，更意外引爆營建類股的「慶祝行情」，盤中超過十檔概念股逆勢衝上漲停。

楊金龍給出態度 房市管制不加碼

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立委林德福於財委會上指出，根據內政部最新統計，今年前4月全台建物買賣移轉棟數呈現年減4.9%，顯示房市交易已趨於平淡。面對是否還會進一步加大信用管制力道的提問，楊金龍在會上給予了「就到這裡」的正面回應。這番明確的表態，迅速被資本市場解讀為「打房暫緩」的風向球。

至於在利率政策方面，儘管5月份消費者物價指數（CPI）漲幅有所擴大，引發外界對升息的臆測，但楊金龍認為，目前央行正密切審視各項最新數據，下週理監事會議將針對利率政策與信用管制進行通盤討論，並於會後向社會大眾公布最終決議。他也強調，相較於全球主要經濟體，台灣的通膨狀況依舊維持在平穩區間。

營建股逆勢噴出 多檔個股鎖漲停

儘管今日台股大盤走勢震盪，盤中一度重挫逾700點，權值股表現疲軟，但營建類股卻因央行釋出的政策訊號而逆勢翻紅，成為市場資金避風港。投資人對「央行不再加碼追打」解讀正面，帶動營建股啟動全面性的漲勢。

盤中開盤僅約兩小時，類股即傳出捷報，包括國建（2510）、全坤建（2509）、冠德（2520）、聯上發（2537）、聯上（4113）、永信建（5508）、京城（2524）、上曜（1316）、愛山林（2540）、欣巴巴（9906）等共計十檔營建股全數攻上漲停板，就連代銷龍頭海悅（2348）也同奔漲停價。面對市場質疑新青安政策是否影響房市，財政部長莊翠雲則在備詢時說明，相關政策的後續執行細節目前正持續討論中，預計將於6月底正式公告。

從匯率到美元霸權 央行掌舵視野更廣

除了國內房市與利率議題，備詢現場也有立委關切全球總經情勢。針對中東戰事是否衝擊美元霸權地位，楊金龍則給出了明確的觀察，他表示在可預見的將來，美元仍將穩居全球最重要的貨幣地位，主導全球金融秩序；至於外界常討論的「去美元化」趨勢，楊金龍直言，那恐怕是更長遠以後的事情。此外，針對精準政策工具的運用，楊金龍也補充，央行除了利率與匯率調節，也會持續透過存款準備率及公開市場操作收放資金，以靈活調節市場流動性。

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