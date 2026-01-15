房市管制意外收穫？營建業職災死亡人數也銳減

中央銀行針對不動產祭出選擇性信用管制，讓建商興建意願下降，估計114年全年開工總樓地板面積可能不到3000萬平方公尺。（報系資料照）

中央銀行針對不動產祭出選擇性信用管制，讓建商興建意願下降，估計114年全年開工總樓地板面積可能不到3000萬平方公尺，也使重大職災最嚴重的營造業死亡人數大幅下降，114年全年營造業重大職災死亡人數為105人、較前一年的145人減少逾27％。

據統計，114年全年重大職災死亡人數為251人，較前一年的287人明顯降低，更創下近10年新低，其中減少主要關鍵就在於營造業較上一年度減少40人。勞動部職安署職業安全組組長陳光輝認為，營造業不當趕工的情況減少，使營造業現場安全風險減緩，且強化建築工程檢查強度，並針對墜落、火災等高風險危害落實監督與預防輔導，展現具體減災成效，在政府強化職安監督輔導與趕工壓力舒緩的雙重影響下，進而使營造業職災發生率明顯下降。

但統計指出，雖然民間工程占營造業重大職災逾7成，但也不乏有公共工程工程釀災。陳光輝說，近年與公共工程積極合作，規劃設計時就考慮職業安全，人數及比例已有緩步下降，至於民間工程部分則會透過如職安衛履歷平台等措施降低。

此外，除了營建業以外其他產業重大職災死亡人數下降並不明顯，陳光輝說，規劃透過補助小型及微型企業改善製程。

