房市管制沒鬆綁 楊金龍：成效滿意就會放寬 「軟著陸」未達條件

中央銀行今（18）天召開第四季理監事會議，針對房市政策，央行總裁楊金龍表示，信用管制措施並沒有鬆綁，回歸各銀行控管，對於銀行來說比較有彈性。至於被問到銀行自主控管滿一年，成效是否滿意，楊回應，「如果很滿意就會放寬，很顯然是沒有。」

央行今說明，銀行自主管理不動產貸款總量目標及第7度選擇性信用管制措施，實施以來成效顯現，不動產市場過熱現象逐漸降溫，房市交易亦漸回歸自住需求，明（115）年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，銀行須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢。

對於此次調整，是否能被認定央行對銀行自主控管的成效感到滿意。楊金龍表示，如果是很滿意，那就會放寬，很顯然是沒有，理事一致認為要持續。他指出，銀行還是需要把每個月做的情形送至央行，對銀行來說比較有彈性。

針對央行打房措施何時放緩？楊金龍說，「大象」要讓牠慢慢轉身，這不只是指銀行，也講房地產，現在理事都一致同意要持續下去，其中「價格」的確是一個指標，理事都認為現在價格沒多大調整，現在「軟著陸」還沒達到條件。

另外隨著政府推行的「新青安」即將落幕，楊金龍認為，後續政策行政院會檢討，且「應該會更謹慎」，結果如何央行也會來因應。他同時承認，新青安1.0對於央行來說，「代價算是很高」。

