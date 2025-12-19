房市續管制，血流成河楊金龍才有感？李同榮曝房價跌幅比表面多：他問題大了

中央銀行（央行）理監事會議18日決議政策利率不變、房市管制措施續行，但不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，房仲業者多認為結果符合市場預期；對於新青安上路後房市升溫、衍伸投機亂象等，央行總裁楊金龍坦言，新青安的代價「我承認算高」，政策太寬鬆不好。對此，房市專家李同榮在臉書以「楊金龍問題大了！他永遠治不了台灣的房市病！」為題指出，央行不鬆綁信用管制，政策偏頗原因出在對資訊落後、房市體感溫度與市場實務落差太大。他感嘆，不指望央行打房政策鬆綁，只希望能貼近市場，且不要錯把後衛當前峰，否則房市發展會變得非常畸形。

廣告 廣告

李同榮提到，楊金龍回應媒體訪問時表示，選擇性信用管制「滿意」就會鬆綁，但房市還未大幅修正，楊金龍認為房市不只降溫，房價還要大幅修正，但對於大到什麼程度沒給出答案，「等他感受到時，可能是要看到市場血流成河了！」李同榮直言，這是因為楊金龍體感溫度跟大家的不一樣，事實上房市已然降溫，房價也已下跌，央行引用的內政部房價指數都落後兩季以上，內政部直到11月底才公布第二季的房價指數，其中年變動率僅台中下跌，其餘五都皆漲，事實上第三季與去年相比，除了台北市小漲外，其餘五都皆跌，台南、高雄更年跌近10%，何況新屋多有拉高平均價，實際跌幅更多。

李同榮談 房市病 ：央行打房成漲跌被視為唯一關鍵

李同榮指出，楊金龍參考內政部過時的資訊，認爲目前房價只是緩漲，才只是漲幅收斂，這樣的體感溫度落差市場10%以上，根本沒感受到房價在跌，且因為有些行政區仍抗跌或小漲，楊金龍的體感變得有如恐龍，會更遲鈍。他點出，政府把央行視為房市主管機構，由其主導這令人匪夷所思，台灣的房價高已是事實，但政府卻迷信用金融工具政策就能治理房市、迷信用政策打房就能治理房市，房產政策窮到只剩下打房，大家更誤把央行打房政策視為房市漲跌唯一關鍵，這就是台灣真正的「房市病」。

李同榮進一步說，如今正常的換屋市場被打房限貸政策掐死，購買第二戶與換屋者被視為投資客，央行5年前就連續6波無效的頻繁打房，換來的是交易量萎縮，卻被引為政績；直至2024年9月，房市技術循環面臨反轉時，央行順勢推第七波打房扮演壓倒房價的最後一根稻草，終於被市場解讀為打房神器，但過去頻繁且無效的打房，已對市場造成嚴重扭曲與傷害。他總結，台灣高房價雖是事實，但核心問題不解決，打房政策就會疲於奔命，治不了標更治不了本，其實房價漲多必跌，會在市場機制下自然修正，只是打房政策不應過於頻繁，也不應嚴重打擊到交易量窒息，而換屋市場也不應被嚴重扭曲。

更多風傳媒報導

