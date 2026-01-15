房市翻轉！國庫收入大縮水、年減幅2成7 全國房地合一稅跌破千億大關
記者陳韋帆／台北報導
2025年全國房地合一稅跌破千億大關！信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅收年減27%，顯見房貸緊縮政策已收到顯著成效，交易量縮連帶影響稅收；然而，營利事業稅收卻逆勢成長，主因在於建築物移轉時才繳納，反映的是數年前預售推案熱銷的市況。
2025年個人房地合一稅收為523.8億元，年減27%，而營利事業稅收則達399.6億元，年增37%，全年總計923.4億元。六都表現部分，新北市為六都中唯一逆勢成長的區域，個人稅收147.2億元、年增7%；其餘區域皆呈現3成以上跌幅，台北市55.5億元年減30%、桃園市59.6億元年減35%、台中市87.9億元年減35%、台南市29.1億元年減30%及高雄市68.6億元年減32%。
曾敬德指出，房地合一稅收減少雖影響財政收入，但也反映房市交易已從過熱回歸平穩。由於房價大漲後稅收金額可觀，民眾常利用重購退稅或持有滿6年享400萬免稅額來節稅。
他提醒，國稅局近期多次宣導報稅違規案件，民眾節稅時除了需符合設籍且不得出租的規範外，更必須具備「實際居住事實」，以免遭追繳稅款。
更多三立新聞網報導
正面對決土方之亂 建商公會大讚國土署長吳欣修：真正有所作為！
正面對決土方之亂！國土署長任期最後1天親上火線放話：暫置場不得拒收
1年爆增7千多人！淡水奪北台灣人口紅利冠軍 專家揭主因：房價是關鍵
2026年適合賣房嗎？信義房屋曾敬德揭三大關鍵：政策、利率與資金
其他人也在看
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 10
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 2
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 28
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 11
《產業》房地合一稅終結連7漲！新北登稅收王 這縣市竟慘遭「腰斬」
【時報-台北電】2025年房市陷入近年來最大低潮，與屋主售屋利得高度相關的個人房地合一稅收去年僅715.3億元、年減26.8%，短少了192億元，終止該稅制連續七年成長的紀錄，全台各縣市除新北、連江外的20個縣市全數下滑，房市正式走入盤整期。 觀察去年各縣市房地合一稅收，過去年房價漲勢兇猛、投資氣氛旺盛的新竹地區在房市轉折後，稅收減少最明顯，新竹縣、市分別年減56.4%、49%，其餘如澎湖、屏東、苗栗、雲林等非都會區縣市年減幅均在四成以上，六都除新北以外年減幅普遍在三成左右，台中市年減幅較高，達35%。 而新北市不僅年度稅收147.2億元蟬聯「稅收王」，也是全台少見稅收還能正成長的縣市。 賴志昶指出，過去房價基期較低的中南部縣市房地合一稅收成長幅度大，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017～2023年間蟬聯多年冠軍，直至2024年才由新北市取代，隨著2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，投資買盤退散去，不少房價漲多區域價格回吐。 尤其近年受惠科技題材房價大漲的新竹縣市，去年房地合一稅即短少了28億元，相當於台南市一年的房地合一稅收總額時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 2
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 4
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 1
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
七代勁戰才走向高峰「台灣山葉結束39年合資時代！」成日本Yamaha全資子公司
台灣機車產業迎來關鍵轉折點。台灣山葉機車工業股份有限公司於2026年1月9日正式宣布，已完成股權轉移程序，即日起成為日本山葉發動機株式會社的全資子公司，象徵自1987年成立以來、長達近40年的台日合資體制正式畫下句點，台灣山葉正式走向「日本總社直營」的新階段。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1