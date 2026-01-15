房市翻轉！國庫收入大縮水、年減幅2成7 全國房地合一稅跌破千億大關

記者陳韋帆／台北報導

房市買氣翻轉，2025年全國房地合一稅跌破千億大關！（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年全國房地合一稅跌破千億大關！信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅收年減27%，顯見房貸緊縮政策已收到顯著成效，交易量縮連帶影響稅收；然而，營利事業稅收卻逆勢成長，主因在於建築物移轉時才繳納，反映的是數年前預售推案熱銷的市況。

2025年個人房地合一稅收為523.8億元，年減27%，而營利事業稅收則達399.6億元，年增37%，全年總計923.4億元。六都表現部分，新北市為六都中唯一逆勢成長的區域，個人稅收147.2億元、年增7%；其餘區域皆呈現3成以上跌幅，台北市55.5億元年減30%、桃園市59.6億元年減35%、台中市87.9億元年減35%、台南市29.1億元年減30%及高雄市68.6億元年減32%。

曾敬德指出，房地合一稅收減少雖影響財政收入，但也反映房市交易已從過熱回歸平穩。由於房價大漲後稅收金額可觀，民眾常利用重購退稅或持有滿6年享400萬免稅額來節稅。

他提醒，國稅局近期多次宣導報稅違規案件，民眾節稅時除了需符合設籍且不得出租的規範外，更必須具備「實際居住事實」，以免遭追繳稅款。

