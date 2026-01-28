房市腹背受敵！央行限貸令加土方之亂夾殺 建商一招「隱身戰場」保平安

記者陳韋帆／台北報導

房市被央行限貸令、土方之亂夾殺，建照開工展延申報量已明顯爆量，專家提醒，房市風險正隨之攀升中。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

房市處多事之秋！先是央行限貸令，並令建商融資須在18個月內動工，現在又有土方之亂，2025年Q2、Q3建照開工展延申報量2季爆量超過4萬戶，顯示不少建商選擇隱身戰場暫避鋒芒。不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，若狀況持續擴大，房市風險也將隨之繼續攀升。

根據內政部不動產平台資料，建案展延平穩量體約千餘戶以下，而全台上一波建案開工展延爆量，是在2021年Q4~2023年Q3，單季皆有1.3~1.9萬戶申請展延，此次爆量為2025年Q2 2.4萬戶、Q3 1.6萬戶，合計逾4萬戶。

廣告 廣告

曾敬德表示，去年房市在政策壓抑下，買氣已跌至谷底，不少建商就已開始暫緩推案計畫，如今又爆發土方之亂，估計開發商展延開工數量將再次遞增，後續是否持續擴大，將是市場關注重要風險指標。

他進一步指出，2021年Q4的建照開工展延潮，主要是因應全台房市大爆發，又碰上台積電等科技大廠搶工，造成的缺工潮，同時成本不斷攀漲，建商須調整步伐以應對；而2025年所爆發的開工展延潮，則是因為房市不景氣，預售屋買氣陷谷底，不少建商選擇以拖待變。

曾敬德說，最無奈的是建商「以拖待變」卻等來土方之亂，依目前央行限制，金融機構對土融動工時限以18個月為原則，若未如期動工且無正當理由，將面臨收回貸款或階梯式加碼計息，對於財務能耐不比大型建商的中小建商而言，等於被雙重夾殺。

最後，他提醒。對於購屋者而言，這類展延訊號也反映出建商對區域後市或自身財務的保守盤算，買房前應更加留意建商實力與施工進度，以規避爛尾樓等潛在風險。

更多三立新聞網報導

全台「等房族」突破七萬大關！繼承量創史上新高 台北增幅居六都之冠

房市寒冬見真實房價！新店、中永和照漲不誤 板橋、三重都開始跌了

台北十大最俗捷運宅！新北剩這三站三字頭 淡水站奪房價最友善冠軍

陶朱隱園揭密1／都市傳說多！柯P在裡面唱歌 電梯大到救護車直接開進去

