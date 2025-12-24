房市落底未有共識 近8成認為1年後才是購屋時機

〔記者徐義平／台北報導〕房市落底還未有共識，高達77.8%受訪者認為，至少還要等1年才是理想購屋時間點。根據房仲業者發布最新房市預測調查，明年第1季房價看漲比率約32.2%，季增11.9個百分點，看跌比率不到2成，而認為持平的則約5成。

進一步觀察受訪者認為的理想購屋時間點，不到1成、僅7.4%認為現在是購屋時機，反觀1年後則高達77.8%，季增4.1個百分點，中信房屋研展室副理莊思敏指出，此調查顯示當前多數民眾認同房價大跌不易，但在實際購屋決策上仍傾向審慎觀望。

至於，看漲房價比率大增超過10個百分點，莊思敏認為，近期台股熱絡，資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供經濟支撐，同時，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也進一步推升房價看漲的比率。

不過，當前國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，包括川普關稅政策及地緣政治風險，皆可能影響經濟前景。

央行管制未放寬 民眾購屋態度仍保守

她表示，尤其目前台灣房價仍處相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，導致購屋民眾的貸款申辦門檻大幅增加，在種種因素交互影響下，多數民眾購屋態度會更加謹慎，傾向延後進場，以降低潛在的市場風險。

對於近期引發熱議的「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，尤其聚焦在「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等提升租客保障方向，對此有高達57.5%的受訪者支持修法，僅14.6%的受訪者反對修法，反對原因是政府管太多。

莊思敏指出，若未來修法上在租期或租金漲幅限制缺乏彈性的情況下，恐促使部分房東先行將未來調漲空間提前反映在當前房租上，甚至影響房東的出租意願，進而壓縮租屋供給。

