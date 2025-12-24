房市警報作響！未來3年賣壓暴增36萬戶 永慶葉凌棋：明年房價至少跌5%

記者陳韋帆／台北報導

葉凌棋表示，明年在國內外政經、房市政策、兩岸關係及市場供給四大因素下，預估整體房市將呈現「價緩跌、量盤整」格局，跌幅預計在5～7%之間。（圖／記者陳韋帆攝影）

永慶房產集團今（24）日舉辦2026年Q1前瞻記者會，針對明年房市給出明確警示。永慶房產集團總經理葉凌棋表示，2025年受打炒房政策與信用管制衝擊，買氣已明顯量縮，六都與新竹房價已出現5%至8%的修正。綜合國內外政經、房市政策、兩岸關係及市場供給四大因素，預估2026年整體房市將呈現「價緩跌、量盤整」格局，跌幅預計在5%至7%之間。

數據顯示，2026年Q1網路市調有3成9民眾看跌房價，雖較先前半數比例下滑，但仍有8成民眾認為明年房價將下修約5%。此外，2026年至2028年將迎來超大交屋潮，預估全台有32萬至36萬戶新成屋完工；預售屋市場自去年919後買氣急凍，全國已連續7個月成交低於4,000件，未來3年建商待售餘屋量估計將新增8萬至10萬戶。

預售買氣急凍、餘屋賣壓累積 明年房價跌5~7%

葉凌棋指出，去年919信用管制後，不少區域預售買氣近乎急凍，雖然建照與開工量仍維持高檔，但隨之而來的是新建餘屋持續累積。他分析，未來房價跌幅將視區域供需而異，剛需強勁的熱區預估跌幅約3%至5%，但對於市場供給量大、賣壓沉重的區域，房價則有5%至7%的下修空間，賣壓警報尚未解除。

他說，目前國內房市已回歸剛性與理性購屋需求。央行在股市大好之際，Q4仍不輕易鬆綁信用管制，主因在於不願投機與炒房熱火重燃。在投機客退場後，市場已轉向買方市場，但成交的最關鍵因素仍鎖定在「屋主是否願意讓利」以及「房貸是否能順利撥款」兩大實務面。

逾7成民眾仍期盼新青安延續政策

市調結果顯示，約有7成3的民眾希望能有延續性的新青安貸款政策，反映出剛性買盤雖然觀望，但入市意願依然存在。葉凌棋表示，逾半民眾認同政府打炒房能有效抑制房價，而新青安的政策走向將是支撐明年首購市場的重要支柱。目前市場觀望氣氛雖濃，但若能獲得政策性的貸款支持，將有助於維持房市的基礎量能。

最後，他總結，2026年將是市場供給壓力爆發的一年，大量交屋潮與建商餘屋將迫使房價進一步鬆動。對於購屋族而言，應審慎觀察區域供給量與屋主讓利空間，避免在賣壓沉重的重劃區盲目進場。隨著房市回歸基本面，地段力與產品力將決定資產的保值性，建議購屋族應以自住需求為核心，精準評估自身現金流與貸款能力。

