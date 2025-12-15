房市買氣不敗熱區！中山、淡水再登冠軍寶座 永慶揭關鍵：真的有剛需

記者陳韋帆／台北報導

台北市中山區、新北市淡水區仍穩居兩市最熱賣行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，炒作、投資盤退潮下，大安、淡水、板橋等核心蛋黃區仍是不少購屋族首選，真正剛需購屋區域更加明確。

據內政部實價登錄資料，近1年台北市交易量為7,181件，較5年前的12,486件縮減逾4成。新北市近1年交易量為15,555件，相較5年前的28,067件同樣縮減逾4成。台北市中山區、新北市淡水區均蟬聯雙北交易量冠軍。其中，台北市中山區5年來交易占比皆位居第一，近1年占比達13.5%。新北市板橋區交易占比則從9.5%上升至11.7%，躍升至新北市第2名。

投資買盤退潮 中山、淡水「自住剛需」仍強勁

陳金萍表示，中山區商業機能高度集中，有充沛人流與就業機會，加上大直重劃區等都市規劃推進，穩固該區的居住需求。相較大安、信義等頂級蛋黃區，中山區房價還具有一定彈性，使其市場吸引力更為突出。

至於淡水區，她表示，淡水一直是雙北行政區中相對價格較為低廉的區域，加上近年來公共建設發展迅速、推案量大，持續吸引大量剛性需求。不論是首購、小家庭或是預算有限的外溢族群，都可以鎖定淡水當作住進雙北的敲門磚，也讓淡水區穩坐多年來新北市交易最熱絡的行政區。

蛋黃區自住剛需依舊 大安、板橋購屋占比逆勢躍升

陳金萍表示，大安區作為北市中最核心的蛋黃區，不僅生活機能齊備，學區、交通及綠地優勢也樣樣不缺。在市場冷凍、價格盤整之時，大安區住宅相對擁有較強的保值能力，使其交易占比躍升至第2名。

至於板橋區，她分析，作為新北市的商業、交通以及行政核心，板橋區原本就具有穩定且大量的住宅需求，也促使當地物件保值能力較強。在市場氛圍轉變時，交易量也相對新北市其他區域更有支撐力，使得板橋區交易占比從9.5%上升至11.7%，上升到第2名。

房市交易量縮4成 賣屋降價仍是成交關鍵

值得注意的是，儘管榜單中的行政區各有亮點，但整體交易量與5年前相比仍明顯下滑。陳金萍分析，受到政策調整、利率走高、購屋成本增加與雙北房價長期處於高檔等因素影響，買方態度更趨審慎，也反映出買方對價格的敏感度提高、對合理價格的期待更明確。

她認為，在需求弱化、交易量縮減的市場環境下，「降價促成交」仍然是推動交易的最直接關鍵，推估未來市場走向也將回歸到供需基本面。

