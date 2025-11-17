房市買氣低迷 信義房屋合併營收年減22%
【地產中心／台北報導】信義房屋(9940)11日召開法說會，第三季在市場觀望氣氛延續、交易量縮減的情況下，公司仍展現穩健經營韌性，成交件數變化優於整體市場表現，合併營收達新台幣23.04億元，年減22.11%；第3季稅前淨利1.31億元，每股盈餘0.12元。信義房屋表示，第三季受央行信用管制持續及市場理性觀望下，六都移轉棟數年減3成，整體房市維持盤整格局。
在房仲業務方面，仲介事業勞務收入為22.70億元，年減22.28%，主要受到國內住宅市場交易量減少影響，但信義房屋仍維持穩健市占；國內商用不動產仲介業務則成長逾25%。
開發事業營收0.34億元，年減9.03%；嘉品案預計於11月中開始交屋，年底前預計完成9成交屋，挹注第四季營收獲利；嘉學案工程進度至地上六層樓，進度優於預期，預計117年完工交屋。觀光旅遊事業則持續投入沙巴的洲際酒店工程，預定於116年底開幕。
信義房屋表示，面對市場盤整期，公司將持續發揮直營體系優勢，深化同仁「圓夢行動」理念，強化行動力與服務品質及動能，結合集團資源，致力協助客戶完成購售屋的託付，鞏固交易安全與品牌信任，並透過跨事業體整合，增進整體經營效益。同時，除了傾力銷售山水嘉庭案的餘屋外，嘉品案之交屋將有助於整體營收獲利的提升；信義開發將持續優化交屋服務，並且全力推進嘉學案的工程進度與聯開案的前置規劃，打造居住好生活的家。
展望後市，信義房屋指出，新青安貸款銀行承作意願增加可望進一步支撐剛性需求，整體而言，央行選擇性信用管制政策於第四季預期不會明顯鬆綁及利率水準仍維持緊縮，不過股市維持高檔經濟表現穩定，預期房市仍會維持盤整格局，市場仍是自用當道。央行要求各銀行自主管理不動產貸款的計畫將於2025年底屆滿一年，是否延續應仍視自主管理計畫結果是否符合預期。
