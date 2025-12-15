房市買氣冷 前11月個人房地合一稅收已年減逾140億元

前11月個人房地合一稅收金額累積約474.3億元、年減幅逾23%。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣衰退，房地合一稅收金額也跟著減少，預期今年將恐將減少逾100億元。根據財政部統計資料庫最新統計，今年前11月個人房地合一稅收金額累積約474.3億元、對比去年同期的618億元，已減少超過140億元、年減幅逾23%。

根據最新統計，11月全國個人房地合一稅稅收約41.4億元、年減幅約20%，六都中，以新北市稅收金額最多、有13.3億元，逆勢年增35%，第二名則為台中市的7.4億元、年減約25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收減至少有兩個解讀方向，一是買氣下滑、二是房價已脫離大幅上漲階段，對民眾來說可能是憂喜參半，憂的是稅收減少可能進一步影響到財政收入，慶幸的是房價呈現盤整，民眾不用急著上車。

房地合一稅自住優惠審查嚴格

不過，歷經前一波房價大漲過後，近幾年的房地合一稅收金額還是蠻驚人，甚至網路曾發表過，有案例適用自住條件的400萬元免稅額以及稅率10%，但稅捐機關則要求提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料等相關佐證條件。

最後，曾敬德提醒，個人房地合一稅中，是用自住400萬元的免稅規定，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年等條件，其中不僅僅要連續設籍滿6年，還要有實際居住的事實。

