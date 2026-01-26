房市買氣史上第三低！ 專家讚：十年一遇的進場時機
2025年「金龍海嘯」襲來，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。住商機構統計內政部資料，全台2025年買賣移轉棟數達26萬1,308棟，創9年來新低，年減25.5%，下修幅度是史上最大。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2025年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，也為自2019年的房市多頭畫下句點，買賣移轉僅勉強守住26萬棟防線。
僅次網路泡沫與房地合一 2025年買氣創歷史第三低
據內政部數據，2025年全國買賣移轉棟數僅26.1萬棟，較2024年的35萬棟相比大幅衰退25.5%，亦創下近9年的新低紀錄，也是自1991年有統計以來，僅次於2016、2001年的歷史第三低紀錄。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，觀察近年房市買氣歷史變化，最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟；其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟；而2025年以26.1萬棟排歷史第三低，主因是2024年房市過熱，引發政府祭出第七波信用管制，加上銀行水位持續緊縮，擊潰買方信心，導致交易量斷崖式下墜。
史上最嚴打房 年減25.5%創最大跌幅
賴志昶補充，值得注意的是，2016、2001年的年減幅分別約16%、19%，但2025年買賣移轉棟數年減幅高達25.5%，創下1991年來最大單年衰退幅度，顯示目前市場信心極度脆弱，反映2024年9月央行所推出的信用管制措施力道是「前無古人、後無來者」，名副其實為「史上最嚴打房」，對市場信心造成結構性衝擊，讓成屋市場瞬間進入寒冬。
交易量近乎腰斬 基隆、新竹成打房重災區
另細看各縣市數據，如排除買賣移轉量較低的外島縣市，以基隆市、新竹市年跌幅達43.5%、42.2%最高。賴志昶指出，基隆市過去因親民房價優勢，吸引雙北外溢首購買盤，但隨著大盤翻轉，蛋白區域的機能劣勢也相對突顯，致使買氣隨之顯著降溫；新竹市過去受惠於科技園區帶動，價量齊揚有目共睹，惟近期受政策調控影響，加諸區域房價已屬相對高價位，投資、置產族群轉趨觀望，自住客群亦因市場氛圍而無追價意願，導致交易量出現明顯回檔。
徐佳馨提醒，2025年房市在政策重拳之下，交易創歷史罕見的跌幅，惟房價在交易膠著下，修正幅度仍不明顯，因此未來在銀行滿水位問題未解、央行信用管制未鬆綁前，市場將持續維持低量能，對賣方來說，部分資金周轉需求較高的屋主，或許在成交量窒息壓力下，有較大議價空間出現；對買方而言，則是選擇變多、殺價空間變大，如自身貸款條件較佳，不失為十年一遇的難得進場時機。
▼全台近年買賣移轉棟數。（表／住商機構提供）
▼全台各縣市買賣移轉棟數。（表／住商機構提供）
（封面示意圖／翻攝Pexels）
