房市買氣急凍！彰化透天厝交易下跌7成 大樓也很慘

〔記者張聰秋／彰化報導〕天冷，房市更冷！彰化縣政府地政處公布今(2025)年前三季全縣不動產買賣實價登錄資料顯示，住宅成屋市場買氣明顯不如去年，已連續三季下滑，第3季更顯疲弱，整體呈現明顯降溫趨勢。其中，透天厝交易量較去年同期大減近7成，大樓也下滑超過5成，房市買氣進入急凍期。 根據實價登錄資料分析，彰化縣今年第3季透天厝成屋交易量只有666件，與去年同期的1117件相比，降幅高達67.7%，也比今年第2季減少13.6%，交易量能萎縮。大樓買氣也疲軟，第3季大樓(含華廈)交易量僅186件，較去年同期393 件減少約52.7%，相比今年第2季更是掉了23.1%。 成交量跳水反映價格漲不太動，報告中指出，近5季全縣透天厝及大樓交易量均明顯下滑；透天厝交易總價出現逐漸下跌趨勢，大樓交易價格雖多在每坪22萬到23萬元上下波動，無明顯漲跌趨勢，今年第3季均價22.3萬元，相比今年第2季每坪均價24.1萬元相比，跌幅約7.8%，追價動能減弱。 成屋買氣減弱，預售屋相比去年同期情況好不到那裡，但相較今年第2季稍有止跌回溫。第3季透天厝預售屋交易量118件，較去年同期大減220件，掉了65.1%，與今年第2季相比交易增加26件增幅約28.3%；住宅大樓預售情況相同，比去年同期大減224件，掉了72.1%，較今年第2季增加33件增幅約17.3%。不過，預售屋交易價格，不論是透天厝或大樓都出現逐漸上漲的趨勢。 縣府指出，受中央管制與市場觀望影響，縣內房市交易低迷，從今年9月1日起，政府鬆綁新青安限貸令，規定該貸款不計入銀行的放款限額(銀行法第72-2條)，此舉大幅提升銀行的放款量能，解決了民眾房貸難求或成數不足的斷頭危機，目前預售市場買氣止跌回溫跡象，只是未來整體房市走勢，仍需視景氣、就業狀況及美國高關稅對傳統產業的衝擊而定，後續待觀察。

