房市買氣稍升但房價仍高 房仲估央行12月將維持管制

中央銀行自2024年9月實施第七波信用管制至今已滿1年，中央銀行理監事會議將於12月18日召開，外界關注是否鬆綁相關政策。房仲業者今天(2日)受訪時指出，觀察「不動產放款集中度」及「消費者購置住宅貸款餘額」都還是相當強勁，研判央行不會有任何動作。

觀察近期房市，儘管內政部公布前11月六都買賣移轉件數累計18.5萬棟，為近8年新低，但住商不動產內部資料顯示全台各區域買氣和去年相比減少7.2%，減幅縮小；台灣房屋集團內部成交行情也顯示11月各縣市買氣表現皆有起色，整體月增7.8%，年減幅收斂至4.9%。

對於中央銀行理監事會議將於12月18日召開，是否鬆綁相關政策？台灣房屋資深經理陳定中受訪時指出，央行對房市的管控目的是「維持金融秩序穩定」，觀察「不動產放款集中度」仍高達36%，代表市場資金進入房地產比例仍高；另外，「消費者購置住宅貸款餘額」也高，代表國內房市的剛性需求仍在，若央行鬆綁管制，就會讓資金流入房地產，所以研判央行這次會議不會有任何動作。他說：『(原音)但也可以看得出來，央行對於他們的政策管控的立場現在還是踩在制度上面，是比較死一點點，特別是今天進入到了第四季，就是相對全年比較熱絡的季節的時候，我覺得他應該會採取相對保守的應對方式。』

陳定中也提到，央行在施行相關政策後都會有半年或1年的觀察期，然後會有些修正，所以9月才會有換屋時限從1年延長至1年半，但在整體買氣下降的情況下，即使多個半年給屋主賣房，影響其實微乎其微。

他認為，現在房市雖然交易低迷，但房價還是很高，顯然建商在房市10年大運賺了很多，在價格上仍有堅持，但目前已觀察到一些推案量大的地方，如台中港、南科周邊、新北五股洲子洋重劃區等都有降價跡象，若降價效應擴大，才有可能讓央行調整政策，明年第二季央行理監事會應該會是比較值得留意的時間點。(編輯：宋皖媛)