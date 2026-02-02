房市買氣谷底反彈了！四大房仲1月開紅盤 各家分析一次看

記者陳韋帆／台北報導

2026年房市迎來開紅盤，據台灣房屋、住商機構、中信房屋及永慶房屋統計，1月全台交易量年增1成5~2成5不等，整體買氣較去年同期顯著成長。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

2026年房市迎來開紅盤，據台灣房屋、住商機構、中信房屋及永慶房屋統計，1月全台交易量年增1成5~2成5不等，整體買氣較去年同期顯著成長。業者指出，「隨著股市破3萬點，部分置產族群選擇資產重整，而自住客則把握賣方讓利時機進場，帶動年前出現一波交易熱潮，房市也出現了低谷反彈現象。」

根據各大房仲內部統計，1月全台交易量年增幅1成5~2成5，進一步觀察各家房仲各縣市表現，可發現多有不同，但整體而言，新竹受科技業績效帶動，出現一波買氣，而六都也都各有不小的成長，其中又以高雄、桃園、台中表現特別亮眼。

廣告 廣告

房市回歸自住、股市衝破3萬點 蛋黃區領頭回溫

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期股市衝破三萬點，重視投資績效的置產族群開始調整配置。而在屋主價格放軟的同時，農曆年前小資成家的自住族把握時機，出價也更積極。張旭嵐指出，新青安2.0政策讓首貸族能安心購屋，但建議小資家庭購屋應財務規劃從嚴，不躁進才能在房價波動中游刃有餘。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，延續十二月份交易狀況加上股市表現轉強，加上年初各行庫銀根寬鬆，一月買氣穩步向前。目前市場由自用客戶歸隊，交易多回流至蛋黃區，顯示蛋黃區震盪已過，買方對市場態度更明確。若資金寬鬆趨勢不變且無重大衝擊，2026年應是穩中求進的一年，買氣有望在節後逐步回穩。

房市觀望氣氛仍未消散 買賣雙方價格博弈為成交關鍵

中信房屋總經理張世宗表示，部分買方因考量春節長假暫緩進場，使1月交易量出現季節性趨緩，3月將是觀察上半年房市的關鍵指標。張世宗認為，儘管金融環境穩定且股市表現亮眼，但房貸水位與地緣政治風險仍讓進場信心顯得保守。若節後市場帶看量能回升，則上半年房市有望呈現穩健格局，自住客在農曆年後的補單力道將是重要變數。

永慶房屋研展中心副理陳金萍則提醒，雖然目前民眾看屋意願不減，但受到第七波信用管制持續影響，買方決策期明顯拉長。目前房市呈現「股房不同調」走勢，市場交易主力仍以自住與首購族群為核心，量能難以快速放大。陳金萍指出，賣方若能順應市場氣氛適度讓利，縮短與買方的價格認知差距，才有機會加速成交，房市買氣也才有穩定回升的契機。

更多三立新聞網報導

房仲倒閉潮年後爆發！王瑞祺轟政府「卡」死房市：店面鐵門再也拉不起來

袁惟仁年後台北與父合葬！二姊澄清病逝醫院非家中 袁藹珍：肺部感染

獨家／台北人這樣退休！靠房價落差 他脫北賺2千萬「取回人生主導權」

十年暴漲一台國產車價格！房價漲不夠拿車位來湊 專家揭建商訂價秘辛

