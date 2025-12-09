房市買氣重創！銀行鑑價卻1戶1453萬逆風創高 專家警告房貸族一事

記者陳韋帆／台北報導

房市買氣冷，但銀行平均鑑價１戶卻高達1,453萬元逆勢刷新紀錄，專家指出，是因為預售屋交屋高峰期拉抬造成。（圖／記者陳韋帆攝影）

房貸利率平均已升至2.44%創下聯徵中心統計新高，核貸成數降至近22季新低71.78%，顯示銀行審核趨謹慎，然全台平均房貸鑑估值卻達1,453萬元逆勢刷新紀錄，中信房屋研展室副理莊思敏指出，主因是近年建商大舉推案，近兩年正好進入交屋過戶高峰期，高總價新屋交屋潮拉抬整體鑑價平均值。

聯徵中心2025年第三季房貸統計顯示，新增37,747個申貸樣本中，平均房貸利率2.44%創2009年公布以來新高。核貸成數71.78%創近22季新低。受第七波信用管制及房貸水位吃緊影響，銀行採「以價制量」策略，墊高申貸門檻。今年前三季新增房貸件數僅113,142件，相較去年同期180,862件，大幅減少37%，顯示市場買氣急凍。

2024、2025年全台房貸狀況。（圖／中信房屋提供）

不過，即使房市降溫，平均房貸鑑估值仍逆勢創高。莊思敏指出，高價新屋交屋潮是關鍵，近期申貸族群有不少是預售屋買方。根據聯徵中心資料，今年前三季屋齡3年以下新成屋申貸件數為54,805件，占比48%，創歷史新高。這類新建案總價高，推升整體房屋鑑價平均值。

她表示，銀行法第72之2條排除新青安貸款後，房貸排隊情況已緩解，推估明年貸款環境將改善。然而，央行尚未鬆綁信用管制，加上川普關稅戰衝擊與兩岸地緣政治風險等外部干擾，明年房市仍有不確定性。建議房貸族切忌過度操作財務槓桿，盡量多準備自備款，才能從容應對未來可能的市場波動。

