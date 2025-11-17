房市賣壓直線飆升！全台預售屋買氣崩剩3成 開工量卻暴增11萬戶
記者陳韋帆／台北報導
今年開工量高、預售量卻急凍！統計顯示，預售揭露前三季僅3萬戶，全年估只剩去年3成，但開工量卻預估達11萬戶，新建餘屋持續攀升下，房市賣壓也直線飆升。
2023年開工13.1萬戶、預售10.7萬戶；2024年預售揭露13萬戶、開工12.8萬戶；今年前三季預售僅3萬件、開工報9.6萬戶，全年預估突破11萬戶。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，建照後6個月內須申請開工，即使市況轉差，開發商仍須按期啟動，以符合融資要求。現階段房市較去年冷卻，業者首重舊案交屋回收資金，土地購置與推案策略全面轉向保守，等待環境出現轉機。
他表示，預售轉為個案市場，部分高價區域壓力更重；供給增加、買方觀望，使消費者更需精挑價格、時機與條件，現場銷售策略也延長戰線，包括減少廣告與接待中心成本，順應低迷市況調整節奏。
