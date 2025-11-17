房市賣壓直線飆升！全台預售屋買氣崩剩3成 開工量卻暴增11萬戶

連續血糖偵測可以了解體內血糖波動狀況，卻因價錢而讓糖友被迫上網買，衛福部長石崇良日前公開同意，年底可望納入健保。 連續血糖監測（CGM）已成為糖友重要的血糖管理工具，但台灣給付條件嚴格、申請流程也不便。衛福部長石崇良允諾，今年底前放寬健保給付規定，擴大受惠族群，並開放診所申報，讓真正有需求的糖友更容易取得。 監測血糖是糖友的重要日常。過去多半依靠「指尖採血」，也就是先刺破手指取血，再滴到試紙上測量。但這種方式不只會痛，還會留下小傷口，多數糖友一天量4～7次已是極限。 尤其單次測量只能看到某一瞬間的血糖值，無法反映全天的血糖波動。就算當下看起來正常，也無法確認多數時段的高低起伏，導致部分糖友的控糖效果一直無法達到理想目標。 CGM問世後，這些問題有了明顯改善。CGM是透過一個約50元硬幣大小的感測器，將細小的金屬軟針植入皮下組織，偵測組織液中的葡萄糖濃度，並透過無線方式把資料同步到雲端，糖友可透過手機App看數值。 換句話說，CGM監測血糖幾乎「無痛」，而且因偵測頻率最短可達每分鐘1次，一天最多能紀錄1,440筆數據，比傳統測法更能掌握全天血糖的連續變化，幫助醫療團隊釐清糖友在飲食、運動

康健雜誌 ・ 12 小時前