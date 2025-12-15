房市轉冷不怕！冠軍磁磚神技 小宅用大磚秒變「豪宅」！
財經中心／師瑞德報導
國內房市景氣進入調整期，建材業面臨嚴峻考驗。但國內磁磚龍頭冠軍磁磚(1806.TW)似乎老神在在。冠軍磁磚總經理林佑宇直言，現在市場的風向已經變了，不再是單純比價，而是全面轉向「價值導向」，消費者更願意為「高機能、高安全」買單。冠軍磁磚不但固守九成營收的本業，更祭出多項「高價值」黑科技，要讓民眾的房子住得安全又增值。
坪數限制掰！教戰「小宅放大術」
「現在房價高，小宅化是擋不住的趨勢，但空間小不代表住得就要委屈。」林佑宇點出關鍵。過去台灣人習慣用小尺寸磁磚，但小坪數用小磚，只會讓空間視覺更破碎。
林佑宇強調，冠軍磁磚現正大力推動「小宅放大術」：即使是小戶型，也要大膽採用90x180公分等大尺寸磁磚。他解釋：「透過長條紋理延伸，減少縫隙，它能在視覺上產生拉伸效果，有效欺騙大腦，讓你的蝸居看起來比實際坪數寬敞大器。」
這股大尺寸升級風潮也吹向了外牆。林佑宇說，過去外牆愛用的二丁掛小磚正在被取代，現在是60x120公分的大型石材紋理磁磚當道，既提升建築氣勢，也直接帶動了產品的單價與毛利。
「會呼吸的外牆」降溫6度狂省電費
在淨零碳排趨勢下，冠軍磁磚將研發重心鎖定在ESG節能工法。林佑宇驕傲地展示了他們的獨家技術：「我們最新的乾式鋼掛工法，就像是幫建築穿上一件『會呼吸的雙層外衣』。」
他指出，這種工法利用金屬扣件將磁磚懸掛在外牆，形成4至5公分的空氣對流層。經成功大學實驗室實測，此結構不僅能抵禦17級強風，實測數據更顯示：建築表面能降溫4至6度，能為室內空調省下約24%至36%的電費，節能效果非常顯著！
此外，針對頂樓的悶熱問題，林佑宇也提到「屋頂架高工法」，能讓樓板降溫高達15度。他特別強調，這套工法磁磚皆為活動式鋪設，符合循環經濟理念，未來可100%拆卸回收再利用，解決了傳統建材廢棄物難題。
高齡社會標配：全室防滑才是保命關鍵
台灣即將邁入超高齡社會，居家安全成為最重要的隱形成本。林佑宇借鏡日澳經驗，積極推動「全室防滑」概念。
「過去大家只想到浴室要防滑，但許多長輩跌倒意外反而發生在客廳、餐廳。」他解釋，冠軍磁磚透過特殊釉料技術，讓防滑磚在保有平整、易清潔的前提下，仍能提供足夠的抓地力，成為銀髮族居家環境的標準配備，徹底提升居住安全。
籲政府政策穩定，看好老屋修繕商機
談到房市前景，林佑宇坦言市場將維持盤整格局。他感觸良多地表示，近期的銀行房貸限縮確實讓許多建商和購屋族陷入「訂金付了、貸款下不來」的兩難。
「我們最期盼的是政府能提供更明確、穩定的政策指引，不要急促變動造成市場恐慌，讓房市回歸健康機制。」林佑宇強調。同時，他也看好未來龐大的老屋修繕商機，並呼籲法規能借鏡日本的修繕積金制度，為台灣老舊房屋的結構安全與外牆更新，建立更完善的資金運作模式。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快訊／景氣回溫現曙光？減班休息人數大降 2035人陸續復工
年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車
新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛
這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列
其他人也在看
啟動ESG程式碼：中小企業到全球供應鏈的永續新戰略
企業與員工我從 LG 集團旗下的公司開始了我的職涯。在過去 17 年中，作為企業信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍協調中市長 以不初選為原則
2026台中市長選戰升溫，國民黨立法院副院長江啟臣前天宣布參選，加上已喊話「準備好了」的立委楊瓊瓔，兩強相爭藍營基層焦慮...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
低調煲愛穩了／獨家！刪光網路足跡獲信任 阮經天韓國探視女友戀情穩
阮經天10月時才被本刊獨家爆料，藏愛小20歲千金女友徐小姐，有趣的是，這段戀情並未重複阮經天過去「見光死」被發現就分手的鐵律，日前他還飛到韓國和徐小姐會合。據悉，是因徐小姐在被曝光後，持續保持低調，刪光網路足跡，獲得阮經天信任，所以這一次的愛情「真的穩了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 17
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭 證實離開樂天暫別啦啦隊舞台
Dora坦言負面事件發生時她陷入嚴重低潮，食慾不佳導致原本就纖瘦的她更是暴瘦到3字頭，狀態差到讓家人心疼不已。爸媽也因此叫她回高雄充電，「那時媽媽每天都到我房間聊天，陪到我睡著才離開」。爸爸也罕見流露鐵漢柔情的一面，對她說：「妳如果覺得很辛苦，就回來，爸爸都在...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 5
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 41
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 572
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 80
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 3 小時前 ・ 140
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 38
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 190
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
一堆人不知！睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險：不是飲食、滑手機
很多人以為，只要眼睛閉上、意識進入睡眠，身體就會進入修復狀態，但醫師魏士航表示，一項大型研究發現，當睡眠時環境中有光，不論是夜燈或手機螢幕的餘光，都會抑制大腦褪黑激素的分泌，不但無法深度休息，胰島素敏感性也會下降，長期暴露在明亮光線環境中睡覺的人，罹患第二型糖尿病的風險，最高可增加67%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話