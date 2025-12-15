房市轉冷不怕！冠軍磁磚神技 小宅用大磚秒變「豪宅」！

財經中心／師瑞德報導

房市轉冷也不怕！冠軍磁磚(1806.TW)祭出「高價值」策略突圍。主打90x180公分大尺寸磁磚，發動「小宅放大術」，讓蝸居視覺秒變豪宅。更猛的是ESG黑科技「會呼吸的外牆」，實測室內降溫6度，狂省30%冷氣費。此外，因應高齡化社會，冠軍推動「全室防滑」成居家保命標配。建材龍頭轉型，讓房子住得安全又增值。（圖／記者師瑞德攝影）

國內房市景氣進入調整期，建材業面臨嚴峻考驗。但國內磁磚龍頭冠軍磁磚(1806.TW)似乎老神在在。冠軍磁磚總經理林佑宇直言，現在市場的風向已經變了，不再是單純比價，而是全面轉向「價值導向」，消費者更願意為「高機能、高安全」買單。冠軍磁磚不但固守九成營收的本業，更祭出多項「高價值」黑科技，要讓民眾的房子住得安全又增值。

坪數限制掰！教戰「小宅放大術」

「現在房價高，小宅化是擋不住的趨勢，但空間小不代表住得就要委屈。」林佑宇點出關鍵。過去台灣人習慣用小尺寸磁磚，但小坪數用小磚，只會讓空間視覺更破碎。

林佑宇強調，冠軍磁磚現正大力推動「小宅放大術」：即使是小戶型，也要大膽採用90x180公分等大尺寸磁磚。他解釋：「透過長條紋理延伸，減少縫隙，它能在視覺上產生拉伸效果，有效欺騙大腦，讓你的蝸居看起來比實際坪數寬敞大器。」

這股大尺寸升級風潮也吹向了外牆。林佑宇說，過去外牆愛用的二丁掛小磚正在被取代，現在是60x120公分的大型石材紋理磁磚當道，既提升建築氣勢，也直接帶動了產品的單價與毛利。

「會呼吸的外牆」降溫6度狂省電費

在淨零碳排趨勢下，冠軍磁磚將研發重心鎖定在ESG節能工法。林佑宇驕傲地展示了他們的獨家技術：「我們最新的乾式鋼掛工法，就像是幫建築穿上一件『會呼吸的雙層外衣』。」

他指出，這種工法利用金屬扣件將磁磚懸掛在外牆，形成4至5公分的空氣對流層。經成功大學實驗室實測，此結構不僅能抵禦17級強風，實測數據更顯示：建築表面能降溫4至6度，能為室內空調省下約24%至36%的電費，節能效果非常顯著！

此外，針對頂樓的悶熱問題，林佑宇也提到「屋頂架高工法」，能讓樓板降溫高達15度。他特別強調，這套工法磁磚皆為活動式鋪設，符合循環經濟理念，未來可100%拆卸回收再利用，解決了傳統建材廢棄物難題。

高齡社會標配：全室防滑才是保命關鍵

台灣即將邁入超高齡社會，居家安全成為最重要的隱形成本。林佑宇借鏡日澳經驗，積極推動「全室防滑」概念。

「過去大家只想到浴室要防滑，但許多長輩跌倒意外反而發生在客廳、餐廳。」他解釋，冠軍磁磚透過特殊釉料技術，讓防滑磚在保有平整、易清潔的前提下，仍能提供足夠的抓地力，成為銀髮族居家環境的標準配備，徹底提升居住安全。

籲政府政策穩定，看好老屋修繕商機

談到房市前景，林佑宇坦言市場將維持盤整格局。他感觸良多地表示，近期的銀行房貸限縮確實讓許多建商和購屋族陷入「訂金付了、貸款下不來」的兩難。

「我們最期盼的是政府能提供更明確、穩定的政策指引，不要急促變動造成市場恐慌，讓房市回歸健康機制。」林佑宇強調。同時，他也看好未來龐大的老屋修繕商機，並呼籲法規能借鏡日本的修繕積金制度，為台灣老舊房屋的結構安全與外牆更新，建立更完善的資金運作模式。

