房市轉冷只叫屋主降價！他喊話「仲介費也該共體時艱」 網：重點在成交量

房市買氣轉冷，不少屋主近期都感受到銷售壓力，甚至頻頻被房仲提醒「行情不好，該適度讓價才賣得掉」。然而，在屋主是否該讓利的討論背後，引發另一個更尖銳的問題：市場不好，為什麼只有屋主被要求降價？近日，有網友發文表示，若房市真的持續走弱，房仲的仲介費是否也該一併「共體時艱」，而不是維持原本的抽成比例，貼文引發熱烈討論。

有網友發文表示，若房市真的持續走弱，房仲的仲介費是否也該一併「共體時艱」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「這陣子看到好多房仲說未來會繼續不好勸屋主降價賣」為題發文，直言現在房仲不斷強調未來市況不佳、成交困難，要求屋主下修價格，但仲介費卻絲毫未動。他指出，房子若賣不掉，屋主頂多繼續住或改出租，反倒是房仲若沒成交，等於一毛錢都抽不到，照理說受影響更大的應該是房仲才對。原PO認為，既然市場不好、價格可以談，那仲介費也應該有彈性，否則只叫屋主讓利，難免讓人覺得「誠意不足」。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人認同表示「房仲根本不在乎房價高低，他們只是要成交量，最近成交量那麼低一堆房仲都快失業了」、「房仲都是雙面人，跟屋主講房市差要降價才能賣，回頭跟買家講這房子很多人在看出這價根本買不到」、「奇怪欸，那時候站在賣方那邊一直加價，恐嚇買家不加價別人搶走了，現在怎麼孬了，不是很愛賺仲介費！」。

不過，也有另一派網友替房仲緩頰，「要看是普專還高專，普專的仲介費，幾乎都被公司抽走，高專至少也有一半以上被公司抽走，能不能降、降多少，員工權力有限，如果大額交易，仲介為了促進成交，是會願意犧牲仲介費的，上次遇到不收賣家仲介費的，但要上面同意」、「仲介費不是固定%數嗎？所以總價下降仲介費本來也會變少？不成交才會影響到仲介收入」。

