房市進入生存模式！ VIP爽拿隱藏優惠 多數人怒退場：不買最大





在政策緊縮與買氣急凍的雙重壓力下，房市正悄悄改寫遊戲規則。房地產部落客「賣厝阿明」指出，當建案銷售口中頻頻出現「價格不能公開、專案私下談」的暗示時，代表市場早已不再如檯面上所說的「房價硬挺」，而是一場買方主導的隱形讓利戰正式開打。

阿明28日在《賣厝阿明 知識+》粉專上表示，走進2026年的接待中心，價目表依舊光鮮亮麗，彷彿利率升高、交易量萎縮都不存在；但只要買方坐下詳談、展現購屋誠意，條件立刻鬆動。業界私下直言，現在差別不在於「有沒有讓利」，而在於「讓利敢不敢寫出來」。在這樣的市場結構下，買方被殘酷地分成三個層級。

阿明說首先是A級「房市VIP」。這類買方資金充裕、信用良好、決策果斷，往往是高薪科技族或具資產後援的換屋族。一進場就能拿到「隱藏菜單」，包含單價直接下修、加送裝潢設備，甚至原本售出的戶別也能「神奇回流」。代銷坦言，A級客戶是成交暖爐，只要能賣，條件都能談，但這類買方數量有限。

第二層是B級「精算型買方」。多為雙薪家庭或首購族，有需求卻高度控管風險。他們反覆看屋、比價、試算，發現「最後優惠」往往一再下探。面對建商提出的零付款、長寬限期等方案，越來越多B級買方看穿，這只是延後壓力，而非真正降價，他們要的是「實價到位」。

最後則是C級「憤怒型退場者」，也是社會多數，不買最大。薪資成長追不上房價，即使修正兩成仍難以負擔，還得同時承受租金上漲的雙重壓力。對這群人而言，「不買」成了一種態度與自保選擇，質疑是否值得用30年人生換一間房的安全感。

業內判斷，當A級需求消化完畢，成交力恐快速下滑；B級只認實價、不吃話術；C級即便打折也未必進場。未來不排除讓利公開化、價格出現非線性修正。核心問題始終未變——薪資漲得太慢、房價跑得太快。「而這不是市場情緒的問題，是薪資與房價長期脫鉤後，必然出現的結構改變。」房市，正正式走進一場殘酷的生存遊戲。

