房市還會跌幾年 遠銀總座：緩跌不適合進場

▲遠東商銀總經理周添財今（26）日透露，連建商老闆都覺得房市還會跌幾年，而且價量皆跌，也因為「緩跌」，調整期會拖更久，他個人不建議在「緩跌」時進場買房。（圖／NOW片）

[NOWnews今日新聞] 政府打炒房，央行也祭出房市管控措施，房市買氣降溫，市場預期央行不會這麼快鬆綁，遠東商銀總經理周添財今（26）日透露，建設公司老闆預期房市還會跌幾年，而且是價量皆跌，而且現在是「緩跌」更糟，調整期會拖更久，他個人也認為，「緩跌」不適合進場，等急跌再考慮。

遠東商銀今日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，為該行繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題之後，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲，由於遠東商銀也剛領回百大永續典範企業獎等6座大獎，總經理周添財開心表示，「永續是通往共好新年的軌道」，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。

廣告 廣告

▲遠東商銀今（26）日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲，並由總經理周添財與3位搭火車通勤的員工共同發表。（圖／記者顏真真攝）

雖然已進入AI數位時代，但遠東商銀仍每年印製實體月曆，周添財說，這也是ESG，掛曆主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，桌曆則幾乎是年輕世代少數仍使用的紙本實體用品，打開可以感受紙本的溫潤與新年新希望的祝福。遠東商銀另利用月曆每月版面企劃「綠色交通日常」專欄，條列12項可以輕易於日常實踐的綠色行動，例如支持倉庫及配送中心使用綠電的低碳物流行動；或利用共享運具結合公共運輸實現綠色移動日常等，

今日發表的2026年《搭火車遊寶島》月曆，由周添財與遠東銀3位搭火車通勤的員工共同發表，月曆內容則呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證台灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

由於近來房市買氣降溫，周添財今日受訪時也談到房市展望，他透露，有建設公司老闆認為房市還會跌幾年，而且價量階跌，因為過去經驗，房市每8年一個循環，但這次過了10幾年，房市都沒有跌，「這次調整期會比較長」。

周添財指出，確實也是這樣，現在房市只是「緩跌」，緩跌更糟糕，會跌更久、拖更久，也因為「緩跌」大家觀望，買房需求降，除非是一次跌足，大家就會進場買房。

也因為如此，他個人認為，「緩跌」時期不適合進場買房，急跌20%就可以，甚至舉例日圓要貶值，你會現在換日幣嗎？會先等，如果覺得房價還會再跌，現在還會買房嗎？況且現在買房限制也很多。

至於什麼情況房市才會急跌，他覺得可能要等到有些建商撐不住了，但遠東商銀也不擔心，主要對不動產放款本來就趨於保守，不只看擔保品，借款人信用更重要，因此，房貸也幾乎零呆帳，而且承做的都是體質健全的大建商。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美12月降息機率增！但專家估台央行利率續凍 房市不會有明顯放寬

房地合一稅年減133億！央行是否鬆綁房市管控 嚴宗大：年底討論

房市管控沒鬆綁！央行曝決策過程 理事更示警恐有民眾繳不出房貸