房市量縮仍現黑馬 這代銷靠一案首度進榜

【記者柯安聰台北報導】2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5%。新建案推案亦趨保守，10大建商推案總銷年減約3成，進而直接衝擊代銷市場的整體表現。



591新建案統計，2025年10大代銷接案總銷金額為8096.24億元，較前年萎縮逾1成。10大代銷仍由海悅廣告持續穩坐龍頭寶座，亞軍則是已連續2年緊追在後的新聯陽機構，並與季軍新高創廣告拉開明顯差距，反映代銷市場結構出現變化，逐步揮別過往「一強獨大」的格局。



儘管市場推案規模整體縮減，仍有部分代銷業者逆勢繳出傲人成績。其中，聯碩地產堪稱年度黑馬，憑藉總銷規模達400億元的指標大案「國城寳實」強勢挹注，首度進榜便直取第6名；此外，新高創廣告、璞園建築、甲桂林廣告亦展現深厚底蘊，在市場逆風中精準突圍，維持年增長的亮眼表現。





圖：2025年10大代銷仍由海悅廣告持續穩坐龍頭寶座，指標案包括總銷200億元的「漢皇River Sky」(591新建案提供)



進一步觀察各家表現，海悅廣告2025年接案總銷達2255億元，無論接案件數、總銷金額或戶數，皆居市場之冠。儘管受信用管制與建商推案保守影響，接案總銷微幅修正6%，但憑藉版圖橫跨全台，代銷與營建雙軌並進的策略，穩坐代銷龍頭地位。



亞軍新聯陽機構，2025年接案總銷為1865億元，年減約8%，已連續2年緊追海悅，穩居市場第2大。新聯陽去年接案動能主要來自5筆百億級指標案，包括總銷400億元的「元利四季莊園二期」、360億元「華固創滙園區」、220億元「遠揚之森A⁺」，以及「新潤－安曼莊園」與「華固譽誠」各135億元，成為支撐全年接案規模的關鍵。



奪下季軍的新高創廣告，2025年接案總銷達805億元，年增近4成，其策略精準鎖定首購剛需熱區，並透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，在房市逆風中展現極強的抗壓性。第4名甲山林集團接案總銷685.7億元，受房市降溫影響，2025年接案量能近乎腰斬，策略轉趨保守；所幸自建案占比高達5成，支撐案量。創意家行銷則以625億元位居第5，年減幅僅約6%。在百億指標大案「南港國際SKYPARK」的強勢挹注下，成功在市場波動中維持穩定的接案水位。









接著則是統計以來首度躋身10大代銷的聯碩地產，2025年接案總銷衝上496.94億元，年增近3倍，主要受惠台南東區「國城寳實」單一個案即貢獻400億元，成為排名大躍進的關鍵。排名第7的璞園建築，2025年接案總銷金額翻倍成長至377億元，重返10大代銷行列，主要動能來自自家建設與西華飯店合建案「西華璞園」，單一指標案即占整體接案量近半。



第8名新理想廣告，2025年接案總銷345.5億元，較前年縮減逾3成，但仍穩固其桃竹代銷王地位，持續深耕桃園市場。甲桂林廣告2025年接案總銷金額為323億元，年增約1成，重返10大代銷榜；接案重心仍聚焦雙北市場，自家建設推案亦持續為代銷事業提供穩定支撐。最後則是信義代銷，2025年接案總銷為318.1億元，雖整體規模隨景氣降溫縮減近2成，但其策略重心鎖定北台灣精華區，依舊穩守10大代銷席次。



整體來看，2025年房市在政策調控壓力持續下，代銷市場明顯出現「量縮」格局，尤其去年建商推案呈現「北強南弱」的趨勢，因此接案重心布局北台灣市場，或是具備百億級指標案支撐的代銷業者，仍能在逆風中展現穩健而強韌的接案實力。（自立電子報2026/1/28）