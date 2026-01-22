房市降溫 去年全年5大銀行新增房貸年減逾3成

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行今天公布最新5大銀行新承做放款，去年全年新增房貸驟減3成，從2024年的破兆元，降至2025年的新台幣7694億元，顯示央行房市管制政策持續發酵，房市有感降溫。

央行統計，2025年12月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.163%，月增0.044個百分點，主因是週轉金貸款利率較11月上升所致。

進一步觀察4大類貸款中最受矚目的購屋貸款，去年12月新增房貸635.4億元，月增47.33億元，是5個月來最佳水準。央行經研處副處長葉盛說明，年底交屋潮湧現，單月新增房貸規模明顯回升，不過因新青安方案接近尾聲，新青安僅約11億元，以非新青安貸款類型增加較多。

廣告 廣告

利率方面，去年12月新承做房貸利率連2降，月減0.003個百分點，下滑至2.298%。葉盛解釋，利率較低的公教人員優利貸款承做比率上揚，因此拉低加權平均利率。

回顧2025年表現，央行第7波選擇性信用管制及國銀自主總量管制政策持續發酵，房市顯著降溫。2025年全年5大銀行新承做房貸金額為7694.49億元，較2024年的1兆1632.19億元，驟減3937.7億元，年減33.9%，不過規模仍高於2024年之前的水準。

葉盛表示，去年六都建物買賣移轉棟數明顯下滑，房市量縮、價微調，處於盤整格局，因此全年新增房貸規模明顯縮水，但畢竟近幾年房價持續上漲，直接影響新增房貸規模，價格因素使絕對值仍處高檔。

除了購屋貸款變動顯著，2025年新承做資本支出貸款為8304.36億元，為6年來最低。葉盛說明，去年傳產受到美國對等關稅、中國生產過剩兩大利空夾擊，景氣低迷，影響資本支出規劃；儘管AI相關產業亮眼，但台積電等指標公司考量全球布局，赴美國、日本投資，多少也有影響。（編輯：黃國倫）1150122