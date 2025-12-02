房市降溫？新北11月房市成交量減8％ 淡水區少261棟最多

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局公布今年11月房市交易概況，房屋移轉棟數共計3866棟，較今年10月減少338棟，減少幅度8%，其中淡水區縮減261棟最多，分析原因是新成屋和中古屋成交減少所致。

觀察近2個月房市交易情形，淡水區今年10月房屋移轉棟數為822棟，11月下滑至561棟，減少261棟、減幅31.75%；土城區從10月的295棟大幅縮減到11月的150棟，減少145棟、減幅達49.15%；新店區從10月的360棟減少至11月的269棟，減少91棟、減幅25.28%。

另外，以交易案件量(包括土地及房屋)來看，新北市今年11月交易件數為4466件，較10月減少234件，減少幅度5%。地政局分析，上述地區房市交易量減少原因主要是11月的新成屋大批移轉棟(戶)數及中古屋移轉棟(戶)數減少所致。

不過，面臨整體成交量縮減，也有逆勢成長的區域，林口區房屋交易移轉棟數從10月的120棟增加至11月的222棟，共增加102棟，增幅高達85%；中和區從10月的290棟增加至11月的366棟，增加76棟，增幅26.21%；蘆洲區從10月的75棟增加到11月的119棟，增加44棟，增幅58.67%。

地政局表示，民眾若要了解新北市各行政區的買賣成交案量情形及變化趨勢，可上「新北不動產愛連網」查詢。

