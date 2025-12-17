房市降溫 毅聯建設：自住需求撐盤建商不再追高價
（中央社記者何秀玲台北17日電）大同區房市受惠於國門級建設推動，近期增加不少新建案和都更案。近期在大同區推新案的毅聯建設董事長陳啟育指出，房市熱度確較去年降溫，來客以自住為主，但新案去化並未集中2房，4房也受青睞，顯示換屋族需求仍具支撐力，而市場對價格續創新高期待已降溫。
陳啟育今天出席位於大同區的新建案與日商台灣大林組營造總顧問簽約典禮。陳啟育表示，大同區房市受惠於國門級建設推動，新案從今年9月中開賣至今，已銷售6成多，成交均價約在新台幣115萬元上下。
被問到近期預售屋市場狀況，陳啟育指出，市場結構已明顯轉為自住需求為主，現在幾乎沒有投資客；以此次新案觀察，看房客人多為剛性需求族群，不少是父母協助子女購屋，原先預期20坪2房去化最快，但實際上45坪的4房銷售速度與2至3房相近。
他認為，因大同區換屋需求穩定，加上此區域傳統產業較多，加上迪化街一帶累積的傳統產業擁有雄厚資金實力，支撐區域購屋動能。
陳啟育也指出，近期整體房市市況確實沒有去年好，但台北市建商資金面依然穩健，出現資金壓力者屬少數；房價方面，台北市房價仍呈現小幅上漲，個別具有地段或品牌優勢的建案仍可見創新高表現。
不過他說，但在房市交易量縮的情況下，建商對價格走勢態度逐漸趨於保守，已不再期待推升至新高價位。（編輯：楊凱翔）1141217
