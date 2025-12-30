房市陷無人獲利的生存風暴！591揭建商慘況：預售屋半年賣3成就及格

記者陳韋帆／台北報導

李忠哲指出，在央行信用管制與買方結構轉變下，目前市場呈現「量死、價亂、賣不動」的狀態，如今「半年能賣三成就算及格」，房市正進入一場無人獲利的生存風暴。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市繁華攏是夢！根據 591 新建案最新統計，2025 年六都及新竹地區推案總銷金額為 2.14 兆元，較去年縮水近 2 成，為六年來首度出現跌勢。591 新建案總編輯李忠哲指出，在央行信用管制與買方結構轉變下，目前市場呈現「量死、價亂、賣不動」的狀態，相較去年三個月拚完銷的盛況，如今「半年能賣三成就算及格」，房市正進入一場無人獲利的生存風暴。

591 新建案數據顯示，2025 年推案個案數為 1,394 件、總戶數 10.2 萬戶，雙雙年減 2 成。儘管量縮明顯，但全台開價與成交單價仍分別定錨在 63 萬與 59 萬的高點，年漲約 4%，顯示價格仍牢牢掛在高點。在區域表現上，台北市北投區受惠北士科千億案量挹注，高居全台亞軍；反觀桃園與台中則面臨嚴峻「缺客」潮，台中海線重劃區甚至出現單週零來人的窘境。

李忠哲指出，2026年央行是否鬆綁限貸令仍主宰房市生死，但建商與代銷業者目前已沒有悲觀的權利。（圖／記者陳韋帆攝影）

蛋白區議價與蛋黃區創高並存 市場陷「個案表現」極端落差

李忠哲分析，目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧持續擴大。一方面，超漲的蛋白區新案為求去化，已開始出現議價空間甚至降價求生；另一方面，蛋黃區精華個案仍有創高價表現。這種「兩樣情」的現狀不僅讓消費者困惑，也讓業者去化阻力劇增。為了在冷戰期突圍，低首付、附裝潢等優惠已在量體大的區域遍地開花，建商正經歷「連滾帶爬」的生存戰。

觀察各縣市動態，新北市板橋、三重及新莊等核心區買氣相對有撐，但淡水等供給量大的重劃區，建案面臨嚴峻考驗。中南部則受到科技題材基期過高與政策利空影響，買方追價意願疲軟，南部區域房價更首度出現鬆動跡象。李忠哲強調，這不再是比誰賣得好，而是比誰能撐得久，繁華落盡已是目前房市的最佳寫照。

央行政策主宰 2026 房市生死 房貸水位回穩為復甦契機

針對未來展望，李忠哲認為「央行」仍是主宰市場生死的最大關鍵字。若管制未見鬆綁，2026 年房市將繼續陷於「了無生氣」的僵局，買賣雙方皆非贏家。反之，若未來政策出現鬆動，隨房貸水位回穩，具地段優勢的蛋黃區有望率先復甦，進而帶動外圍區域的去化，交易量才有機會「由內而外」出現翻轉契機。

最後，他表示，建商與代銷業者目前已沒有悲觀的權利，即便市場再差也得撐下去。對於購屋族而言，雖然科技題材光環仍在，但市場已回歸基本面。在價格分歧、政策未明的情況下，建議買方應回歸自身負擔能力，審慎觀察具備地段優勢的物件，才不會在「量死價亂」的僵局中做出錯誤判斷。

