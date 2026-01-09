房市陷K型風暴！六都公寓房價全面慘跌 台南跌幅最劇、重挫逾1成5

記者陳韋帆／台北報導

2025年Q4六都公寓皆出現下跌趨勢，尤其是台南跌幅1成5最劇烈，大樓表現則相對穩定，僅台中出現7.4%回檔。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市買氣進入寒冬，各類物件的價格表現呈現明顯的分化走勢。根據實價登錄最新統計，2025年Q4六都房市呈現「強者恆強、弱者恆弱」的K型化發展，其中六都公寓型產品因貸款條件劣勢全面下跌，反觀雙北市的大樓與華廈物件，因具備保值與避險屬性逆勢上揚。專家觀點指出，在限貸氛圍下，資金正加速回防都會蛋黃區，保值型物件與劣勢物件的單價差距將進一步拉大。

實價登錄顯示，2025年Q4六都公寓產品房價跌勢慘重，台南市以15.3%跌幅位居第一，台中、高雄及桃園亦有5%至8%不等的跌幅，雙北則微跌約2.8%。華廈產品僅雙北維持漲勢，北市漲幅2.8%最高。反觀大樓產品表現最為強勁，台北市大樓均價逆勢大漲12.3%，正式站穩4,000萬元大關；桃園、台南大樓亦有2%至3%漲幅；新北與高雄呈微漲格局，僅台中市大樓產品出現7.4%的明顯回檔。

2025年Q4六都「公寓、大樓、華廈」房價統計。（圖／住商機構提供）

銀行鑑價趨於保守老屋首當其衝 大樓具備管理優勢成資金避險池

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，公寓與大樓價格呈現兩樣情，主因在於限貸令大環境下，行庫對於屋齡偏高、且缺乏立即都更效益的老公寓，估價態度轉趨保守。

他指出，上述狀況降低買方入手公寓意願，老屋價格難有支撐力道。反觀大樓因具備電梯與管理優勢，符合現代剛性自住需求，加上營建成本高漲支撐新成屋價格，使得大樓產品在波動中更顯抗跌。而雙北精華區大樓具備市區機能加持，房市亂世中成為市場資金避險的首選標的。

房市進入產品總體檢期 買老屋搏都更思維已不適用

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，房市進入盤整修正期，過去「隨便買、隨便漲」或「買老屋搏都更」的投資邏輯在2026年已不適用。目前市場正經歷總體檢，都會區核心華廈、大樓產品因產品稀缺，走勢持續向上。

至於地點偏遠或無都更效益的老公寓，因缺乏基本面支撐，流動性將大幅降低，面臨價格回吐壓力。她建議，民眾購屋應優先考量銀行核貸條件與物件轉手性，強化財務結構，才能在市場洗牌中穩健置產。

