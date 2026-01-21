房市隨便賣隨便賺的好日子沒了！全台賣屋天數「破百」，屋主要打8.3折才能成交

全台房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已經突破「百日」來到104.2天，平均議價率也擴大至16.7%，年增3.7個百分點，反映房市結構正往買方市場傾斜。​

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自2024下半年起，央行祭出史上最嚴的信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，導致買方貸款難度增高，2025年市場觀望氣氛濃厚，房市正式進入盤整階段。

換句話說，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」的榮景不再，在量縮格局下，全台物件銷售期拉長至破百日、議價空間擴大至15%以上，逐漸成為全台通例。

雙北房價仍是鐵板一塊，屋主必須多賣一個月才能脫手

觀察六都銷售天數，以雙北地區銷售天數增幅最為驚人，新北市2025年平均銷售天數達108.5日，比起2024年大幅增加36.5日；台北市也從66.9日拉長至98.6日，銷售天數增加約31.7日。

至於議價率，雙北市仍是鐵板一塊，台北市2025年平均議價率為13.4%，為六都最低，而且只比2024年同期增加1.4個百分點。新北市歷經一整年房市低潮，議價率也僅增加2.1個百分點，2025年平均議價率來到14.2%。

賴志昶認為，由於雙北市的生活與商業機能健全，價格較具支撐力道，加上屋主多為高資產族群，手頭銀彈充足，相對不願低頭讓利，兩大因素交織之下，使得台北、新北的議價率變動不大，也讓區域銷售難度大幅增加。

投資客退場，台南、高雄議價空間擴大

值得注意的是，台南市、高雄市銷售天數仍達107.8、97.9日，此與2024年相比變動幅度不大，甚至高雄市銷售天數還是六都中唯一呈現減幅，主要因為過去南二都受到科技題材帶動，吸引不少置產買盤。

然而歷經打房，投資風氣消散，部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加上過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此台南、高雄2025年議價率分別擴大到18.3%、16.7%。

買方有望撿到 「甜甜價」 ​

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前市場結構已經正式轉變，對於有賣房壓力的屋主而言，建議開價策略應更貼近實際行情，避免過度堅持高價位，而讓愛屋淪為滯銷品。

反觀購屋族，銷售期拉長與議價空間擴大，代表市場選擇增加，現階段正是進場多方比較、大膽向屋主出價的好時機，在盤整局勢中，有望以「甜甜價」撿到便宜好宅。

