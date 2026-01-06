房市面臨重大挑戰！土方清運費暴漲 引發建商停工潮

自2026年1月1日起實施的「土方清運新制」已在全台引發建築業界的強烈反彈，導致多處工地停工。去年12月的一場不動產記者會上，北中南建商代表紛紛呼籲政府放寬信用管制，並對於新制導致的「土方之亂」表達擔憂。

根據《周刊王》報導，該新制要求清運車輛加裝GPS定位系統，並改用電子聯單取代紙本，旨在加強土方全流向管制，卻因配套不足，導致合法土方場地容量不足，進而引發土方清運成本暴漲。

高雄福運開發建設董事長黃添銘在去年12月的公聽會上情緒激動地表示，土方清運費用飆升至原本的5至10倍，甚至有錢也無法解決問題，導致許多建案被迫停工。他透露，每棟透天厝的建造成本因此增加200萬元，建商面臨巨大壓力。甲山林集團董事長祝文宇也指出，土方費用從2024年的每立方公尺1200元飆升至2026年的3000元，甚至無法找到地方傾倒，影響其多個建案進度。

此外，都市更新案更是受影響最為嚴重的項目之一。勤美建設董事長林廷芳表示，由於不少更新案已經完成拆除，但因土方清運困難，導致工程無法進行，資金壓力激增。尤其是小型建商，資本有限，若問題未能解決，恐怕會引發建案爛尾潮。

專家警告，土方清運成本的暴漲將不可避免地反映在房價上，最終承擔代價的仍是購屋族。591新建案總編輯李忠哲回顧過去幾年因缺工缺料導致房價上漲的情形，認為「土方之亂」若無法妥善解決，恐將重演歷史，再次推高房價。

